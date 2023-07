Un enfant est tué par la chute d’un arbre dans un parc provincial en Colombie-Britannique

Un enfant a été tué par la chute d'un arbre dans un parc provincial de la Colombie-Britannique, samedi.

Selon un communiqué de la Société provinciale des parcs (BC Parks), l'enfant dont l’âge n’a pas été révélé se trouvait sur un terrain de camping du parc provincial du lac Okanagan, au sud de Peachland.

Le communiqué précise que l'enfant a été blessé par la chute d'un arbre et qu'il est mort peu de temps après à l'hôpital. BC Parks n'a pas précisé ce qui aurait pu causer la chute de l'arbre.

Le ministre provincial de l'Environnement, George Heyman, s’est dit profondément attristé .