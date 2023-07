Maladie débilitante chronique : les chasseurs pourront eux-mêmes prélever des échantillons

Le gouvernement du Manitoba va changer des règlements pour permettre aux chasseurs de prélever eux-mêmes des échantillons de cervidés destinés à des tests de dépistage de la maladie débilitante chronique.

Les amendements donnent maintenant aux chasseurs l’option de prélever et de soumettre les échantillons de tissus, plutôt que de soumettre toute la tête de l’animal. De plus, les périodes de soumission obligatoire d’échantillons ont été prolongées de deux à sept jours, afin de fournir plus de temps aux chasseurs pour prélever les échantillons , indique un communiqué de la province publié lundi.

Dans une zone le long de la frontière avec la Saskatchewan et le long de la frontière américaine, les chasseurs doivent soumettre les têtes de cervidés qu'ils tuent à la province afin qu’elle puisse effectuer un test de dépistage de la maladie débilitante chronique.

La zone de soumission obligatoire d’échantillons a été considérablement élargie après la découverte de la maladie au Manitoba, en 2021.

En 2022-2023, la province a reçu environ 6000 échantillons de cervidés dans le cadre de son programme de surveillance de la maladie débilitante chronique. C’est cinq fois plus que le volume d’échantillons obtenus durant l'année précédente. Le temps d’attente pour obtenir le résultat d’un test peut maintenant atteindre 20 semaines, soit 5 mois.

Publicité

En encourageant les chasseurs à prélever et soumettre des échantillons, des ressources peuvent être redirigées pour rendre la collecte et l’analyse plus rapide, afin de réduire le temps d’attente pour le résultat de tests lors de la saison de chasse , indique le ministre des Ressources naturelles et du Développement du Nord, Greg Nesbitt.

Le communiqué de la province indique que le gouvernement consulte des parties prenantes clefs et des chasseurs dans le cadre de la mise en vigueur des nouveaux règlements.

La province n’a pas encore précisé quels tissus devront être prélevés. Au laboratoire de faune sauvage de la province, à Dauphin, les scientifiques prélèvent des ganglions lymphatiques du cou des animaux. Ils examinent aussi leurs dents, afin d’en déterminer l’âge.

La Manitoba Wildlife Federation et l’association des pourvoyeurs, la Manitoba Lodges and Outfitters Association, saluent ces changements.

En rendant plus facile le respect des exigences, le gouvernement du Manitoba assure une meilleure surveillance pour contrôler la propagation de la maladie débilitante chronique , indique le président de l’association des pourvoyeurs, Mat Hobson.

En plus d’accélérer l’obtention d’un résultat, ce changement permet plus facilement aux chasseurs de garder la tête de leur prise en tant que trophée. Avant, les chasseurs ne pouvaient pas la récupérer la tête après l’avoir soumise à la province pour un échantillonnage.