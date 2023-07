Un projet de bioraffinerie se dessine à Thurso, selon le maire Benoit Lauzon

L’entreprise québécoise Enerkem souhaite développer un projet de bioraffinerie de près de deux milliards de dollars à Thurso, selon le maire Benoit Lauzon.

Ernekem entend développer du biocarburant, notamment à partir de biomasse forestière disponible en Outaouais.

On sait qu’on a beaucoup de biomasses dans la région de l’Outaouais, c’est un enjeu depuis plusieurs années. Ce qui fait en sorte que l’industrie forestière est en crise présentement. C’est quelque chose qui pourrait venir sauver plusieurs emplois au niveau de la région , a expliqué le maire de Thurso et préfet de la MRC de Papineau, Benoit Lauzon, en entrevue à l’émission Les matins d’ici lundi.

Le projet permettrait aussi à la Municipalité de mieux gérer ses déchets ultimes, croit M. Lauzon.

[C'est ce qu'on appelle du] gaz vert qui pourrait venir alimenter la région de l’Outaouais. C’est un projet extrêmement important pour l’avenir. C’est un projet qui est directement dans la vision du gouvernement fédéral , a ajouté M. Lauzon.

Relancer l'économie locale

Toutefois, le projet de bioraffinerie serait indépendant de la relance de la papetière en tant que telle. Mais il pourrait contribuer à dynamiser l’économie de l’Outaouais, a renchéri le maire de Thurso.

C’est un excellent projet. Ce que je veux dire c’est un projet qui est visé sur le site de la papetière, mais qui n’utilise pas les bâtiments de la papetière. On sait que Fortress était propriétaire de beaucoup de territoires à Thurso, un grand terrain. Ce qui est possible là, c’est de continuer à travailler la relance de la papetière et de continuer à travailler en parallèle aussi sur le projet d’Enerkem , a-t-il dit.

Le projet est estimé à près de deux milliards de dollars, d’après M. Lauzon.

Quand on regarde la valeur foncière de la Ville de Thurso qui est à 265 millions, de rajouter plus de deux milliards d’investissements, c’est un projet extrêmement important pour nous , a fait valoir le maire.

Cela fait près de deux ans qu’on travaille sur ce projet , a-t-il précisé, ajoutant que plusieurs représentations ont été faites, tant au niveau provincial que fédéral.

Il ne resterait plus à ce qu'Hydro-Québec accepte d’alimenter le projet, dit-il.

Le projet est en analyse chez Hydro-Québec. Puis, on attend cette décision d’Hydro-Québec. Par la suite, on va continuer avec l’entreprise à faire cheminer le projet.

Pour rappel, en mai dernier, le gouvernement du Québec annonçait qu’il avait entamé des négociations avec deux entreprises afin de relancer les activités de l’usine Fortress à Thurso. Une annonce officielle devrait intervenir d’ici la fin de l’été, avait alors dit le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec, Pierre Fitzgibbon.

Un revirement de situation

L’usine Fortress de Thurso, qui fabriquait de la pâte de cellulose, a fermé ses portes en octobre 2019. Au départ, la fermeture ne devait durer que trois ou quatre mois. L’affaiblissement de la demande et un différend commercial entre la Chine et les États-Unis avaient été mis en cause.

Depuis la fermeture, des efforts ont été déployés et des millions de dollars ont été investis afin de relancer la production, en vain. En décembre dernier, on apprenait que l’option de la relance n’était plus dans les tuyaux.

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec, Pierre Fitzgibbon, avait proposé de transformer la vocation de l’usine. Ce dernier avait déjà mentionné une possible transition bioénergétique.