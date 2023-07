Comment mieux prévenir les noyades au Québec?

La journée de dimanche a été particulièrement meurtrière en termes de noyades dans la grande région de Québec. Jusqu'à maintenant, en 2023, 54 personnes se sont noyées à travers la province, comparativement à la quarantaine de noyades en 2022, à pareille date. Différentes stratégies sont proposées pour améliorer le bilan.

Quelques événements malheureux expliquent tout de même ce bilan peu reluisant pour l’année en cours. Il inclut les huit personnes migrantes victimes d’un naufrage à Akwesasne, l'adulte et les quatre enfants surpris par la marée à la pêche aux capelans à Portneuf-sur-Mer et les deux pompiers emportés pendant les inondations dans Charlevoix ce printemps.

Raynald Hawkins, le directeur général Société de sauvetage, en entrevue à la radio (photo d'archives).

On peut faire dire beaucoup de choses à nos chiffres, mais il reste que la noyade est importante, de là l’importance d’en reparler , nuance Raynald Hawkins, le directeur général de la Société de sauvetage.

L’enjeu de la sensibilisation aux dangers sur l'eau revient souvent comme moyen de mieux prévenir les noyades. Souvent, ce sont des gens qui réussissent à se mettre en danger parce qu’ils n’y a pas de surveillance ou qu’ils n’ont pas les habiletés de base , relate Richard Bernier, le président de Québec Natation.

De par leur caractère plus imprévisible, les rivières sont particulièrement meurtrières au Québec.

Si la rivière n’a pas été aménagée pour la baignade, on devrait la considérer que pour des sports nautiques et porter sa veste de flottaison en tout temps, lorsqu'on pratique un de ces sports , précise Raynald Hawkins.

Cibler les personnes à risque

Depuis quelques années, la Société de sauvetage donne le cours nommé Nager pour survivre aux jeunes d’âge scolaire. C’est une formation de trois heures qui est donnée à même le programme scolaire pour aider les jeunes , explique Richard Bernier.

Les sauveteurs de Québec natation sont présents sur différents points d'eau de la région de Québec (photo d'archives).

La société a étendu le programme pour y inclure les adolescents au secondaire avec Nager pour survivre plus, qu’ils peuvent suivre dans le cadre de leur cours d’éducation physique.

La Société de sauvetage cherche aussi à mieux cibler les immigrants, souvent surreprésentés parmi les noyades, cette année particulièrement. Suite aux événements qu’on a eu cet été, on va trouver une façon de joindre les nouveaux arrivants dans les programmes de francisation par exemple pour leur faisant comprendre toutes les règles de sécurité aquatique et nautique qu’on a , propose le directeur général de la Société.

Certaines municipalités offrent des cours de natation gratuitement.

Québec natation, qui a la responsabilité de la surveillance de nombreux points d’eau, se permet parfois d'évaluer le degré d'habileté des jeunes nageurs. Il y a certains endroits où pour que les jeunes puissent venir se baigner, on fait un test de nage. On s'assure qu’ils sont capables de faire une certaine distance à la nage et qu’ils sont capables de se maintenir à la surface , indique Richard Bernier.

Le défi de trouver des cours de natation

L’accès difficile aux cours de natation dans les dernières années est en soi problématique. De son propre aveu, la Société de sauvetage souhaiterait atteindre plus de jeunes. On évalue à environ 300 000 enfants et adolescents qui suivent des cours de natation au Québec et le besoin est peut-être plus du double , relate Raynald Hawkins.

Pour améliorer l’offre, il suggère de prendre modèle sur la ville de Victoriaville. qui profite de l’été pour offrir des cours plus intensifs. Il y a de l’intérêt à voir d'autres municipalités emboîter le pas pour profiter de la saison estivale, parce qu’il y a des sauveteurs et des moniteurs et la plupart du temps les piscines sont peu ou pas utilisées le matin par la population , explique le directeur général de la Société de sauvetage.

Avec les informations de Colin Côté-Paulette.