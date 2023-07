Les artistes derrière Entre Plaine et Savane 2 satisfaits de leur performance

Après la conclusion d'une tournée provinciale, les artistes derrière la pièce Entre Plaine et Savane 2 se disent satisfaits de leur performance. La dernière représentation du spectacle estival de la Troupe du Jour a eu lieu dimanche à Saskatoon.

C'est vraiment le pont entre les Fransaskois qui existent ici [...] et puis la communauté franco-africaine qui vient s'y joindre , explique la comédienne de la Troupe du Jour Gabrielle Dufresne, qui fait partie de la pièce.

Elle mentionne qu'Entre Plaine et Savane 2 aborde aussi des thèmes plus difficiles comme le racisme, les stéréotypes ou l'incompréhension des autres .

La comédienne note cependant que le scénario permet de revenir sur ces thèmes de façon positive .

Le spectacle est une collaboration entre un groupe d'écrivains, de comédiens et de musiciens, dont Mamadou Ba et Isabelle Mercier.

Après la fin de la tournée, cette dernière se réjouit du fait que la pièce a été présentée à travers la province .

On a pu voir les réactions d'un peu tout le monde en région, voir pas juste Saskatoon et Regina, mais aussi aller voir les gens de North Battleford qu'est-ce qu'ils en pensent, les gens de Prince Albert et de Martensville , explique-t-elle.

Pour sa part, Mamadou Ba a noté la variété dans la réaction du public selon les localités.

C'est quand même une grande première, où dans la production de la Troupe du Jour, on voyait toutes les communautés ensemble.

Avec les informations de Camille Cusset