Les chambres rouges sacré meilleur long métrage à Fantasia 

Le thriller Les chambres rouges, du réalisateur québécois Pascal Plante, a remporté quatre prix Cheval noir à Fantasia, dont celui du meilleur long métrage. Le festival de films de genre se poursuit jusqu’au 9 août.

Le film, qui a été présenté en ouverture du festival a également mis la main sur les prix Cheval noir du meilleur scénario (Pascal Plante), de la meilleure bande originale (Dominique Plante) et de la meilleure interprétation féminine pour Juliette Gariépy, qui tient le rôle principal.

Le Cheval noir de la meilleure réalisation a quant à lui été décerné à Sam H. Freeman et Ng Choon Ping pour Femme (Royaume-Uni), qui a aussi valu le prix de la meilleure interprétation masculine à Nathan Stewart-Jarrett. Le thriller français Vincent doit mourir, de Stéphan Castang, a quant à lui reçu une mention spéciale du jury.

Le jury était présidé par l’acteur, scénariste et réalisateur David Hewlett, avec la participation de Brenda Lieberman, Jourdain Searles, Virginie Sélavy et Gary Sherman.

Les chambres rouges poursuit donc son parcours après un excellent départ, puisque le film a été vendu en France, en Belgique et en Suisse avant même sa sortie en salle, prévue le 11 août au Québec. Il avait d’abord été présenté en première mondiale le 4 juillet, au festival Karlovy Vary, en République tchèque, où il avait été accueilli par une ovation de plusieurs minutes.

Le thriller psychologique du réalisateur de Nadia, Butterfly (2020) plonge dans l’univers du web clandestin (dark web) et met en vedette Juliette Gariépy et Laurie Babin dans les rôles de Kelly-Anne et de Clémentine, deux jeunes femmes obsédées par Ludovic Chevalier, un tueur en série dont elles suivent le procès hypermédiatisé.