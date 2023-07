La communauté sikhe demande une enquête fédérale après le meurtre d’un de ses leaders

Dans une pétition électronique, des membres de la communauté sikhe de la Colombie-Britannique demandent à Ottawa de lancer une enquête pour « faire la lumière sur le meurtre » de Hardeep Singh Nijjar, le président d’un important temple de Surrey tué par balles le mois dernier.

La pétition stipule que Hardeep Singh Nijjar était un membre droit, croyant, respectueux des lois et pacifique de la communauté sikhe canadienne qui n’a jamais participé à aucune activité criminelle .

Les signataires, dont la plupart sont en Colombie-Britannique, en Ontario et en Alberta, craignent que sa mort ne soit le résultat d'une ingérence étrangère du gouvernement indien. Ils exhortent le gouvernement fédéral à dévoiler le véritable mobile et les responsables du meurtre.

Les gens demandent toujours à savoir qui est derrière tout cela , a affirmé le secrétaire du temple Guru Nanak de Surrey, Gurmeet Singh Toor, qui a lancé la pétition le 4 juillet.

Celle-ci est parrainée par le député libéral fédéral Sukh Dhaliwal, qui représente la circonscription de Surrey-Newton.

La communauté est venue me voir et veut s'assurer que [la mort de Nijjar] fasse l'objet d'une enquête en bonne et due forme afin de faire éclater la vérité , a-t-il affirmé. Selon lui, certains membres de la communauté craignent pour leur sécurité.

Hardeep Singh Nijjar était considéré comme un terroriste par la National Investigation Agency (NIA), une agence du gouvernement indien qui se consacre à la lutte contre le terrorisme.

L’Équipe intégrée d’enquête sur les homicides (EIEH) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) n’a, jusqu'à présent, pas établi de lien entre la fusillade et une ingérence étrangère et a déclaré qu'il n'y avait aucune raison de croire que la communauté sikhe du Canada était en danger.

Quelques jours après le meurtre, elle a indiqué que deux suspects avaient fui les lieux à pied. Aucune arrestation n’avait eu lieu.

L' EIEH envisage toutes les possibilités d'enquête et se laisse guider par les preuves dont elle dispose , a affirmé le sergent Timothy Pierotti dans un courriel.

Lundi matin, la pétition avait recueilli plus de 900 signatures. Elle sera clôturée le 3 août.

Le gouvernement fédéral doit répondre dans un délai de 45 jours à toute pétition présentée à la Chambre des communes.

D'après les informations de Chad Pawson