Incendie suspect à Val-d’Or

Une résidence de Val-d'Or a été détruite par les flammes, dimanche en fin d'après-midi.

L'incendie, considéré suspect, est survenu dans une maison et un garage adjacent, à l'intersection de la 4e Avenue et de la 3e Rue. Personne n'a été blessé, selon les autorités.

Ouvrir en mode plein écran Il ne reste plus grand chose de la résidence. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Les services d'urgence ont été appelés à se rendre sur les lieux vers 16 h, indique la sergente Catherine Bernard, porte-parole de la Sûreté du Québec.

« Puisque l'origine du feu est considérée comme suspecte, un technicien en scènes d'incendie et un enquêteur vont se rendre sur place ce matin (lundi) pour faire une analyse de la scène et tenter de déterminer les causes et les circonstances entourant l'événement », a-t-elle mentionné.

(Avec la collaboration de Jocelyn Corbeil)