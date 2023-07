Malgré leurs démarches incessantes, des citoyens de Saint-Narcisse ignorent toujours s'ils pourront un jour être raccordés à l'aqueduc municipal. Une trentaine de résidents réclament d'être branchés au réseau qui passe à moins de deux kilomètres plus loin. Plusieurs jugent que l’eau de leurs puits est impropre à la consommation.

Les problèmes d'approvisionnement en eau touchent notamment un lieu d'hébergement pour personnes handicapées. L’usage de l'eau y est rigoureusement contrôlé.

Trois puits assurent l’approvisionnement en eau de la résidence où logent neuf personnes sur le 3e rang. L’eau est souvent impropre à la consommation, et donc, est uniquement utile à des fins sanitaires, en quantités rationnées.

On va faire deux, trois douches, puis on va attendre deux, trois heures. On va faire un lavage, on va refaire des douches; il y a la vaisselle entre ça, il y a les toilettes aussi. C’est toute une logistique chaque jour , explique propriétaire de la résidence pour personnes handicapées, Marie-Josée Leroux,

Un autre résident, René Veillette, compte sur rien de moins que cinq puits derrière sa maison pour ses besoins en eau, mais il ne se risque pas à boire de cette eau. Elle n’est pas potable. [...] Quand tu en bois, tu es malade , soutient-il.

En cas de pénurie totale, les résidents du 3e rang peuvent toujours appeler la Municipalité pour se faire livrer 4000 litres d’eau, mais le réservoir n'est pas stérilisé de sorte que l'eau qui est potable au départ ne l'est plus à l'arrivée.

Un raccordement coûteux

La Municipalité affirme ne pas pouvoir absorber seule les coûts et s'en remet au gouvernement Québec ou aux propriétaires concernés pour financer le raccordement.

Saint-Narcisse vient tout de même d'entreprendre des travaux préliminaires sur son réseau pour être prêt au cas où les choses finissent par débloquer en faveur des résidents.

Les résidents ont quant à eux demandé un avis à la Santé publique par rapport à la qualité de l'eau dans leur secteur. Les analyses n’ont pas encore été faites.

D’après le reportage de Louis Cloutier