L’électricité est rétablie à Ottawa, mais pas encore totalement en Outaouais

Le courant a été rétabli pour pratiquement tous les Ottaviens sauf un « très petit nombre » de clients lundi matin, selon Hydro Ottawa. De son côté, Hydro-Québec dénombre encore 1246 clients privés d’électricité, principalement dans le Pontiac.

Lundi matin, environ 65 clients d’Hydro Ottawa étaient toujours privés d'électricité, selon un courriel de la porte-parole de la compagnie, Josée Larocque. Dimanche, le site Web d'Hydro Ottawa en indiquait environ 220. Vendredi soir, après les violents orages qui ont secoué la région, ils étaient plus de 10 000 clients sans électricité dans la capitale nationale.

Certains des 65 clients toujours sans électricité doivent effectuer eux-mêmes les réparations nécessaires.

Il est important de savoir que lorsqu'il y a des dommages à l'équipement électrique d'un propriétaire, comme le mât de compteur et les fils se connectant directement à la maison, c'est la responsabilité [du propriétaire de les réparer] , a expliqué Mme Larocque. Si tel est le cas, le propriétaire devra peut-être faire réparer son équipement par l'intermédiaire d'un électricien certifié avant qu'Hydro Ottawa ne puisse rétablir le courant.

Une panne en contexte de grève

Ces pannes de plusieurs jours surviennent pendant la grève de centaines d'employés d'Hydro Ottawa qui se poursuit depuis un peu plus d'un mois.

Selon Mme Larocque, Hydro Ottawa a mis en place un plan d'urgence à la lumière de l'interruption de travail, et nous sommes vraiment reconnaissants du soutien et du travail incroyable que nos équipes ont accompli compte tenu des dommages et des conditions auxquels elles ont dû faire face .

Sur le réseau social X - anciennement connu sous le nom de Twitter - le syndicat représentant les quelque 400 travailleurs concernés a déclaré qu'Hydro Ottawa devrait investir dans son infrastructure et ses employés.

Il est difficile pour les employés de ne pas être là pour aider la communauté. Ces pannes n’auraient pas dû durer plusieurs jours , a écrit, samedi, la section locale 636 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité.

Du côté d’Hydro One, plus de 100 clients n'avaient pas d'électricité, lundi matin.

Plus de 1200 clients sans électricité en Outaouais

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, quelque 1246 clients d'Hydro-Québec sur 227 453 sont toujours privés d'électricité lundi matin, selon la mise à jour faite sur le site Internet de la compagnie.

Ouvrir en mode plein écran Des équipes d'Hydro-Québec travaillaient à rétablir le courant pour des clients du secteur d'Aylmer à Gatineau, le dimanche 30 juillet, au surlendemain du passage d'orages violents qui ont causé des pannes d'électricité. Photo : Radio-Canada / Maude Ouellet

La majorité des pannes se trouvent dans le Pontiac, où 969 clients n’ont pas de courant.

Au total, 21 équipes d'Hydro-Québec travaillaient au rétablissement du courant durant la fin de semaine, a indiqué la porte-parole de la société publique, Julie Ouellet.