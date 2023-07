Près de 40 M$ sur le site des Ateliers Saint-Louis, à Rimouski

Laissés à l'abandon pendant 20 ans et sauvés in extremis de la démolition complète, les Ateliers Saint-Louis, à Rimouski, feront l'objet de travaux de plusieurs millions de dollars à partir de 2026.

Radio-Canada a mis la main sur la proposition d'achat qu'a faite le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent à la Ville de Rimouski.

Le projet, nommé Synergie Saint-Louis, permettra de conserver trois des quatre murs extérieurs de l'immeuble construit en 1924. Sur les esquisses, l'aspect du bâtiment ne change pas trop, du moins, lorsqu'on le regarde de face.

Un détail cependant saute aux yeux : le nouveau propriétaire entend redonner aux Ateliers sa couleur d'époque, le rouge.

Ouvrir en mode plein écran Vue projetée depuis la rue de l'Évêché Photo : CISSS du Bas-Saint-Laurent

Le gros changement, le plus visible du moins, c'est l'ajout d'une aile consacrée à la production d'énergie à l'arrière du bâtiment.

Ouvrir en mode plein écran L'école Sacré-Coeur est l'un des rares bâtiments a avoir résisté au grand feu de Rimouski, en 1950. Photo : École des Frères du Sacré-Coeur, Fonds J.-Gérard Lacombe, BAnQ Rimouski, J.-Gérard Lacombe, 27 mai 1950

Le document que nous avons consulté ne donne pas de détails sur le mode de production d'énergie préconisé, mais cette seule partie du projet est évaluée à plus de 9 millions de dollars.

La section arrière des Ateliers sera donc complètement détruite pour faire place à cette annexe qui débordera vers la rue Saint-Louis en forme de L.

Ouvrir en mode plein écran Cette annexe sera détruite complètement pour faire place à l'aile de production d'énergie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Si l'on se fie au document, les trois autres murs extérieurs, dont la façade, devraient pouvoir être maintenus en place sans trop de problèmes pendant les travaux qui consisteront à détruire l'intérieur, ou cureter l'intérieur selon l'expression utilisée par le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Publicité

Un million de dollars y seront consacrés, ce qui inclura la décontamination.

Les corniches, la toiture, les fenêtres et le clocher seront restaurés ou reconstruits. La réhabilitation des Ateliers Saint-Louis coûtera six millions de dollars. On ignore si le CISSS pigera dans son propre budget ou si le gouvernement allongera les sommes nécessaires.

La nouvelle aile de l'hôpital n'est pas reliée au corps principal. C'est pourquoi un tunnel de près de neuf millions de dollars, soit le quart du budget, sera construit sous le stationnement.

Ouvrir en mode plein écran Coupe transversale montrant la relation entre le bâtiment d'origine et l'agrandissement à l'arrière. Photo : CISSS du Bas-Saint-Laurent

L'ancienne école conservera partiellement sa vocation. L'objectif est d'implanter un centre de formation [et] d'administration dans la partie patrimoniale , précise le document.

Un budget élastique

En ce qui concerne les estimations budgétaires, le projet est évalué à 25 millions de dollars, mais le CISSS se montre prudent et prévoit près de 13 millions de plus.

Ouvrir en mode plein écran Détail du budget proposé par le CISSS du Bas-Saint-Laurent Photo : CISSS du Bas-Saint-Laurent

Le CISSS n'a pas voulu commenter la teneur du document obtenu par Radio-Canada. Une conférence de presse est prévue d'ici la fin de l'été. La proposition d'achat qui a été acceptée par la Ville n'a pas encore été conclue. Le CISSS prévoit une autorisation du Conseil du Trésor au cours de l'automne.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, a déjà affirmé que le terrain et le bâtiment seraient vendus selon leur valeur marchande. Ce montant pourrait varier entre 550 000 $ et 750 000 $, selon ses estimations.

La Ville avait auparavant offert de céder le bâtiment pour 1 $, mais pour un projet de préservation entière du bâtiment patrimonial.