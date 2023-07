Le festival de musique et d’art urbain Up Here a annoncé lundi matin qu’elle ne recevra pas de financement du programme Expérience Ontario pour son événement qui se déroulera du 18 au 20 août au centre-ville du Grand Sudbury.

Les organisateurs du festival ont appris la nouvelle jeudi dernier, le 27 juillet.

Christian Pelletier, cofondateur et président du festival Up Here, affirme que le festival a été préparé en fonction d’une subvention réduite.

Les organismes culturels avaient été informés au printemps dernier que l’enveloppe totale du programme Expérience Ontario serait de seulement 19,5 M$, comparativement à 50 M$ en 2022.

Selon Christian Pelletier, Up Here avait reçu du financement du programme Expérience Ontario chaque année depuis 2015.

M. Pelletier ne s'attendait toutefois pas à ce que le festival, qui a fait ses preuves selon lui, ne se retrouve avec rien en provenance de ce programme.

Le montant attendu représentait 20 % du budget du festival, qui reçoit d’autres subventions de la province, à travers le Conseil des arts de l’Ontario et la Société de gestion du Fonds de patrimoine du Nord de l'Ontario.

Une demande de révision a été déposée auprès du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport, précise Christian Pelletier.

Pour l'instant, la seule réponse fourni par la province indique que le programme était très en demande.

Dans un courriel, un porte-parole du ministère a indiqué que le total des demandes était de plus de 52 millions de dollars.

Selon le cofondateur du festival Up Here, le programme Expérience Ontario, qui s'appelait autrefois Fêtons l'Ontario, annonçait les subventions en avril jusqu'en 2019.

Si on avait eu de la réponse en avril, on aurait pu ajuster, corriger le tir , affirme-t-il.

Des choix difficiles

Depuis jeudi, l'équipe du festival travaille d’arrache-pied pour faire les ajustements nécessaires à la programmation.

Ça fait 4 jours que ça ne va pas très bien , a confié Christian Pelletier en entrevue à l’émission Le matin du Nord.

Là on est vraiment en situation de crise là, en train d'évaluer les dommages de cette décision irresponsable.

Certains spectacles, dont un qui était prévu à la Place des Arts, ont été annulés.

Dans certains cas, les artistes seront tout de même en prestation, mais sur la scène principale du festival à la place.

Up Here a dû aussi annuler la venue de la musicienne lettonne Elizabete Balčus, de même que suspendre la création d’une murale de Katie Green.

La tournée mystère, des spectacles surprises dans des lieux inusités, est maintenue, mais la prestation prévue à l'Observatoire de neutrinos de Sudbury (SNOLAB), qui nécessitait la location d'un autobus, est supprimée pour réduire les coûts.

Christian Pelletier se désole de l'impact de ces décisions sur les artistes et certains fournisseurs du festival.

Le cofondateur du festival demande l’appui de la communauté, qui peut contribuer en achetant leurs billets dès maintenant, en devenant bénévole ou en écrivant au premier ministre Doug Ford.

D'autres programmes plus généreux

Abigail Cassio, directrice générale du festival River & Sky, à Field, affirme qu’elle est déçue par l’absence de financement du programme Expérience Ontario pour Up Here.

Je ne peux toutefois pas dire que je suis surprise, si je me fie à ce que j’ai vu et entendu depuis quelques années.

Elle affirme que River & Sky a déjà fait appel à ce programme avant 2020. Nous étions capables d’obtenir ce financement en plus d’une subvention du Fonds ontarien d'investissement dans l'industrie de la musique.

En 2020, ils ont changé les règles et nous devions choisir l’un ou l’autre , explique Mme Cassio.

J’ai choisi de continuer avec le Fonds ontarien d'investissement dans l'industrie de la musique et je suis heureuse d’avoir pris cette décision, car nous avons vu une augmentation constante de notre financement en provenance de cette source.

Je me sens vraiment mal pour Up Here, à trois semaines du festival , répète Mme Cassio.

Elle admet qu’elle aurait eu de la difficulté à adapter son événement si elle avait reçu des nouvelles semblables avec aussi peu de préavis.

Avec les informations d'Elsie Miclisse, Félix Hallée-Théoret et d’Aya Dufour