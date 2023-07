Le parc national du Fjord-du-Saguenay rouvrira vendredi

À moins de contraintes ou d’imprévus majeurs, le parc national du Fjord-du-Saguenay dans le secteur de Baie-Éternité rouvrira à compter de vendredi.

Le site prisé des campeurs et des amateurs de randonnée pédestre a été fermé en raison des glissements de terrain survenus à Rivière-Éternité il y a un mois.

La quarantaine de véhicules qui étaient coincés sur les lieux ont presque tous été récupérés. Seulement quatre voitures sont toujours sur place en raison de contraintes de la part de leurs propriétaires qui n’ont pas encore pu venir les chercher.

C’est ce qu’a indiqué Simon Boivin, porte-parole de la Sépaq, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Il constate que le glissement de terrain a causé peu de dommages aux sentiers et aux infrastructures du parc. Il sera donc possible pour les visiteurs de s’y présenter à compter de 15 h le 4 août.

Un impact sur l’achalandage

La fermeture du parc pendant plus d’un mois pour la réalisation de travaux a eu un impact majeur sur l’achalandage.

Les clients qui avaient réservé en juillet ont pu se faire créditer un séjour ou obtenir un remboursement. Ils avaient également le choix d’opter pour un autre parc du réseau de la Sépaq.

Simon Boivin indique que les destinations de plein air, vers lesquelles les Québécois se sont massivement tournés pendant la pandémie, sont de plus en plus fréquentées.

On a fracassé des records de fréquentation en 2020 et 2021. C’était du jamais vu et personne ne s’attendait à ce que ces niveaux de fréquentation soient maintenus une fois la normalité revenue. Malgré qu’il y ait une baisse de fréquentation par rapport à cette parenthèse exceptionnelle, néanmoins, l’année dernière, on avait considérablement plus d’achalandage qu’avant la pandémie , a-t-il expliqué.

Simon Boivin ajoute que la fenêtre de visibilité qu’a été la pandémie a provoqué un engouement généralisé pour les parcs nationaux.

Avec Jean-François Coulombe