Le Québec a connu une sombre journée sur ses plans d'eau, dimanche, avec deux noyades et deux nageurs portés disparus en quelques heures à peine. Une triste coïncidence, au moment où se tient, lundi, la Journée internationale d'appréciation des sauveteurs.

Dans la ville de Château-Richer, près de Québec, un homme dans la cinquantaine est décédé après être vraisemblablement tombé de sa planche à pagaie sur le lac de l'Amitié, vers 11 h.

Trois heures plus tard, les services d'urgence de Québec recevaient un autre appel, signalant qu'une femme de 91 ans avait été retrouvée inerte dans le secteur de Neuchâtel. Son décès a été constaté à l'hôpital.

Dans les Laurentides, un homme dans la trentaine qui se baignait dans la rivière Rouge manque à l'appel depuis dimanche midi. Il avait sauté à l'eau sans veste de flottaison.

Publicité

Une autre disparition aquatique a été rapportée six heures plus tard dans la région, cette fois sur le lac Monroe, près de la municipalité de Lac-Supérieur. Un homme dans la cinquantaine qui était parti nager seul a sombré dans le fond du cours d'eau.

Déjà 50 noyades en 2023 au Québec

La province vient de franchir la barre des 50 noyades depuis le début de l'année, soit 11 de plus qu'à pareille date l'an dernier, selon les données de la Société de sauvetage du Québec.

J’ai sensiblement le même nombre d’événements, mais plus de victimes , a précisé Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec.

Le nombre moyen de noyades à ce moment-ci de l'année est d'environ 45, remarque le directeur général, en entrevue sur les ondes d'ICI RDI, lundi.

L'une des particularités de cette année, c'est le fleuve Saint-Laurent, [qui] a plus de noyades que la moyenne saisonnière.

Les plans d'eau sur lesquels les noyades sont les plus fréquentes restent toutefois les rivières, suivies des lacs.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Raynald Hawkins insiste sur l'importance d'éviter la baignade en rivière, à moins que le secteur ait été emménagé pour cette activité. Des sports aquatiques peuvent être pratiqués sur ce type de cours d'eau, mais le port d'une veste de flottaison est nécessaire en tout temps, ajoute M. Hawkins.

Richard Bernier, président de Québec Natation, abonde dans le même sens. Selon lui, les municipalités devraient instaurer des indications plus sévères près des étendues d'eau.

M. Bernier donne l'exemple de certains panneaux qui, de son avis, ne devraient pas exister : ceux indiquant Baignade à vos risques . C’est soit "Baignade interdite" ou "Baignade autorisée". Et s’il y a "Baignade autorisée", ça doit être un lieu surveillé à partir du moment où c’est un endroit public , fait-il valoir.

Trop peu de cours de natation offerts

La prévention des noyades passe aussi par des cours de natation pour la population, souligne Raynald Hawkins.

Or, depuis quelques années, de nombreux parents qui souhaitent inscrire leurs enfants à de tels cours ne parviennent pas à le faire, notamment en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Un phénomène amplifié depuis le début de la pandémie de COVID-19.

On évalue à peu près à 300 000 enfants et adolescents qui suivent des cours de natation au Québec. Et le besoin est peut-être plus du double.

Les nouveaux arrivants, par ailleurs, ne sont pas nécessairement sensibilisés aux risques associés à la baignade dans les nombreuses étendues d'eau québécoises.

Comme nos collègues de l’Ontario nous l'ont si bien proposé, on va trouver une façon de pouvoir rejoindre les nouveaux arrivants, lors des programmes de francisation, par exemple , affirme M. Hawkins. On veut les sensibiliser à apprendre le français, mais en faisant comprendre aussi toutes les règles de sécurité aquatiques et nautiques qu’on a au Canada et au Québec.

Quelques conseils de la Société de sauvetage du Québec pour prévenir la noyade : S'assurer que les enfants soient à portée de main et toujours désigner un adulte responsable de les surveiller;

Ne pas plonger tête première, étant donné que la plupart des piscines et lieux de baignade en milieu naturel n'ont pas la profondeur nécessaire pour le faire;

S'assurer d'avoir terminé ses activités aquatiques avant de consommer de l'alcool;

Dans une embarcation, porter une veste de flottaison en tout temps;

Faire en sorte qu'au moins un adulte par résidence connaisse les rudiments de la réanimation cardiorespiratoire.

Avec des informations de Colin Côté-Paulette et de La Presse canadienne