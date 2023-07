Le président-directeur général de Santé Î.-P.-É., le Dr Gardam, annonce sa démission

Le président-directeur général de Santé Île-du-Prince-Édouard, le Dr Michael Gardam, a remis sa lettre de démission au conseil d'administration de la régie de santé de l'île, vendredi. Le haut gestionnaire ne quittera son poste que l'année prochaine, fin mars 2024.

Le Dr Gardam a expliqué sa décision dans la lettre. Je tiens à préciser que je quitte mon poste pour des raisons personnelles, notamment pour me rapprocher de ma famille , a-t-il écrit.

Il a aussi reconnu que les mois à venir seront marqués par des défis importants au sein du système de santé de l’île, mais il a assuré que la transition vers la nouvelle gestion se fera en douceur.

Pour les neuf prochains mois, mon plan est de continuer comme je l'ai fait depuis que j'ai commencé ici en 2020, soit en apportant des changements au système pour soutenir le personnel, en construisant des services de santé résilients pour les résidents de l'île, et en étant ouvert et honnête sur nos défis et nos domaines d'excellence , dit le Dr Gardam dans sa lettre.

L'un des dossiers les plus controversés durant la gestion du Dr. Gardam, l'hôpital Western d'Alberton est notamment en déficit d'urgentologues et d'infirmières.

Le haut gestionnaire a aussi souligné certaines des réalisations de son mandat, comme la négociation de nouvelles conventions collectives avec des travailleurs de la santé et la réduction des formalités administratives pour faciliter l'embauche de nouveaux employés.

Il ne s'agit que de quelques priorités parmi une longue liste. Mais nous faisons des progrès tous les jours , croit-il. Le médecin a néanmoins souligné qu’il y a encore du travail à faire.

Nous devons recruter un très grand nombre de personnes et intégrer de nouveaux professionnels tels que les assistants médicaux, les sages-femmes et les médecins associés , peut-on lire dans la lettre.

La trajectoire

Le Dr Michael Gardam a officiellement pris les fonctions de PDG de Santé Île-du-Prince-Édouard en octobre 2021. Il avait d'abord assuré l'intérim à partir de la fin 2020 après le départ de l'ancienne directrice, Denise Lewis Fleming.

Avant son arrivée à l'île, le Dr Gardam était directeur à l'hôpital Humber River à Toronto.

Pendant sa gestion, le système de santé de l'Île-du-Prince-Édouard a connu de nombreuses difficultés. Les urgences des hôpitaux dans des régions rurales ont été confrontées à des fermetures récurrentes.

Le Dr Michael Gardam a déposé sa démission au conseil d'administration de la régie de Santé de l'île vendredi.

Le départ d’une dizaine de médecins du système de santé depuis l’an dernier a entraîné la fermeture de l’unité de soins intensifs de l’hôpital de Summerside et a fait augmenter le nombre de patients en attente pour un médecin de famille.

Cette liste compte désormais plus de 30 000 personnes.

En juin dernier, environ 400 personnes de l’ouest de l’île se sont rassemblées pour parler de leurs soucis concernant l’offre de soins dans la région. À cette occasion, certains d’entre eux avaient demandé la démission du Dr Gardam.