L’agrile du frêne est moins envahissant que prévu à Winnipeg, selon un expert

L'agrile du frêne, un coléoptère envahissant et mortel pour cet arbre, ne semble pas se propager aussi vite que prévu à Winnipeg, selon un expert.

Ce type de coléoptère a été détecté à Winnipeg pour la première fois en 2017. À l'époque, des scientifiques ont averti les autorités municipales que cet insecte pouvait anéantir la population de frênes dans une période de 10 ans.

L’insecte ne s’est pourtant pas propagé aussi vite que prévu, selon Richard Westwood, professeur au département d'études de l'environnement de l’Université de Winnipeg.

On ne connaît pas encore la raison pour laquelle il semble s’être propagé plutôt lentement , précise-t-il.

Lorsque l'insecte a été trouvé dans le quartier de Saint-Boniface à Winnipeg, la Ville a agi rapidement en éliminant les arbres touchés par l'insecte et a implémenté un programme d'insecticide qui continue annuellement depuis, selon Richard Westwood.

Je pense que le programme a été assez efficace, entre l’élimination d’arbres et le programme d’insecticide , note-t-il.

Winnipeg compte environ 350 000 frênes, ce qui représente un tiers de sa canopée. Au total, 250 000 de ces arbres se trouvent sur des propriétés municipales.

En 2023, le département de foresterie urbaine de Winnipeg a identifié 1000 frênes qui devaient être éliminés à cause de dommages occasionnés par des insectes ravageurs, la météo ou un déclin de leur santé en général, selon un porte-parole de la Ville.

L'arboriculteur certifié et coordonnateur de programme de l’organisation à but non lucratif Trees Winnipeg, Patrick Carty, estime que cette propagation lente pourrait être due au climat de Winnipeg.

Ce coléoptère vient de Sibérie, alors il est habitué a de température plus froide, mais il y a des recherches en ce moment qui analysent l'effet de notre climat sur sa propagation , explique-t-il.

D'après Patrick Carty, le cycle de vie de l’agrile du frêne s'étale sur environ un an, mais dans des climats plus froids, des recherches rapportent « qu'un cycle de deux ans est possible ».

« Si le cycle de vie s'étale sur deux ans, cela ralentirait considérablement la croissance de la population de l’agrile du frêne. »

Il espère que la propagation plus lente que prévu de l'agrile du frêne permettra à Winnipeg de diversifier sa canopée.

C’est le meilleur moment pour planter d’autres espèces d’arbres , estime Patrick Carty.

De son côté, la membre du groupe Tree Please Winnipeg Shirley Forsyth voudrait qu'un programme de soutien financier pour les propriétaires ayant des frênes sur leurs terrains soit mis en place dans la ville.

Elle dénonce un coût de centaines de dollars pour soigner les frênes infectés, un traitement qui doit être répété aux deux ans.

« Un jour, je l'espère, quelqu'un va découvrir un remède », confie-t-elle.

Avec les informations de Cameron MacLean