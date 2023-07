Une femme en deuil dénonce les soirées cinéma au cimetière Beechwood

Une femme d’Ottawa dénonce l’organisation d’événements culturels au cimetière Beechwood, qu'elle juge inappropriés.

Alors que Laëtitia Stiller n'avait que six ans, son père est mort subitement d'une rupture d’anévrisme. C'était un père au foyer très proche de sa famille.

Depuis son décès en 1994, Letitia Stiller se rend au moins deux fois par mois sur sa tombe, située au cimetière Beechwood dans le quartier Vanier, à Ottawa.

Je m'assure qu'elle est bien entretenue. Je m'en occupe tout le temps , dit-elle. C'est le seul endroit que j'ai pour [être avec] lui.

Letitia Stiller devant le cimetière Beechwood à Ottawa. La résidente d'Ottawa souhaite que le cimetière mette fin à ses soirées cinéma gratuites par respect pour les familles qui y ont enterré leurs proches.

Mais en juillet, un de ses amis a partagé une publication sur les réseaux sociaux annonçant une soirée cinéma gratuite à cet endroit.

Mme Stiller n'en revenait pas. Elle s'est donc rendue sur place, a pris quelques photos et est repartie.

Il y avait probablement plus de 200 personnes avec leurs chaises, des enfants qui couraient partout entre les pierres tombales , se souvient-elle. Ils avaient installé des toilettes portables. Ils vendaient des emplacements, louaient des chaises, il y avait de la musique diffusée par des haut-parleurs - et quand je dis diffusée, je veux dire comme pendant une fête.

Le cimetière Beechwood organise régulièrement des soirées cinéma depuis 2018, en partenariat avec Capital Pop-Up Cinema, qui projette également des films sur la rue Sparks et dans d'autres espaces publics.

Mais c'était la première fois que Mme Stiller en entendait parler.

C'est à moins de 100 pieds de l'endroit où mon père repose , dit-elle.

Un événement inacceptable

Les préoccupations de Mme Stiller soulèvent la question du type d'événements culturels qui conviennent dans des espaces dédiés au deuil et à la douleur.

Les soirées cinéma ont lieu derrière le mausolée du cimetière, dans un espace vert qui a toujours été utilisé pour des événements, a indiqué le cimetière Beechwood à CBC .

Fondé en 1873, le cimetière - le cimetière national du Canada et le lieu de repos de nombreux membres de la GRC et des forces armées - a accueilli une variété d'événements au fil des ans, y compris des promenades historiques, des concerts et des représentations théâtrales.

CBC Ottawa y a notamment organisé un club de lecture en direct dans le bâtiment principal, qui contient également des espaces sacrés.

Mme Stiller n’a pas de problème avec cet événement en particulier ni avec d'autres événements directement liés au cimetière et à son histoire. Mais elle estime que les personnes qui ont payé cher pour que leurs proches reposent en paix méritent un certain respect.

Je pense que tout ce qui va au-delà n'est pas acceptable dans un cimetière , juge-t-elle. C'est franchement dégoûtant. Si ma mère était venue à ce moment-là, elle aurait été bouleversée.

Un expert du deuil est d'accord

Un expert en matière de deuil partage cet avis. Il pense que le cimetière Beechwood devrait repenser les soirées cinéma.

Je pense qu'il y a des endroits où nous ne devrions pas nous aventurer , a réagi Stephen Fleming, psychologue clinicien et professeur émérite à l'université York, à Toronto. Vous ne le feriez pas dans le sanctuaire d'une église .

Selon M. Fleming, les partisans d'une soirée cinéma dans un cimetière pourraient invoquer plusieurs raisons.

Ils pourraient dire qu'il s'agit d'une expérience unique, qu'elle a une signification historique ou qu'elle permet une certaine contemplation en fonction du thème du film projeté , a-t-il énuméré, ajoutant que ces activités pourraient également encourager les gens à de nouveau choisir les enterrements traditionnels. Je pense qu'il peut y avoir un intérêt commercial à le faire.

L'espace est aussi pour les vivants

Le cimetière Beechwood se défend d’avoir fait quoi que ce soit d'inapproprié.

L'espace est une partie essentielle de la communauté depuis 150 ans et a accueilli des événements depuis le début, a argumenté le directeur du marketing, des communications et des relations communautaires, Nicolas McCarthy.

Le directeur du marketing, des communications et des relations communautaires, Nicolas McCarthy, que l'on voit ici lors d'une tentative de record du monde organisée au cimetière cet été, explique que le cimetière accueille depuis longtemps toutes sortes d'événements culturels et que les soirées cinéma gratuites n'ont fait l'objet d'aucune autre plainte.

M. McCarthy indique que le cimetière Beechwood essaie de créer un espace communautaire tout en honorant les morts.

Bien qu'il ait reçu des plaintes à propos sur de nombreux sujets, des activités du jour du Souvenir aux coureurs qui empruntent le cimetière, seules deux personnes ont exprimé leurs réticences par rapport à la projection de films, selon le directeur du marketing, des communications et des relations communautaires.

Chacun a son opinion, chacun vit son deuil différemment et a une compréhension différente de ce qui est approprié ou non , a-t-il justifié. Pourquoi l'opinion d'une personne serait plus valable que celle d'une autre? Si 20 personnes me disent que ces soirées cinéma sont utiles pour leur santé mentale [et] leur processus de deuil, et qu'une personne dit le contraire, quelle est l'opinion qui a le plus de valeur?

Des événements qui créent un lien

M. McCarthy dit avoir reçu de nombreux commentaires positifs de la part de personnes qui affirment que les soirées cinéma leur permettent de se connecter avec l’endroit ou de démystifier ce qu'est un cimetière. Isobel Walker est de cet avis.

Des gens nous ont fait part de leurs émotions et de leurs souvenirs , a raconté Mme Walker, qui dirige Capital Pop-Up Cinema, la société à l'origine des soirées cinéma.

Mme Walker explique que ces soirées permettent aux personnes qui ne peuvent pas voir de films au cinéma, pour des raisons financières ou autres, d'en voir un. Elle ajoute que l'entreprise s'efforce d’adopter une approche respectueuse, notamment en interdisant de fumer et de consommer de l'alcool.

Elle évoque plusieurs souvenirs, comme celui d'une femme qui regardait Retour vers le futur avec son fils, dans l'espace même où son père était enterré. C'était comme s'ils étaient tous les deux en train de regarder un film, comme s'ils regardaient le film en famille.

Ouvrir en mode plein écran Letitia Stiller enfant avec son père. Photo : Gracieuseté Letitia Stiller

Mme Stiller a fait part de ses inquiétudes aux responsables du cimetière Beechwood par courriel.

Elle prévoit toujours d'y enterrer sa mère le moment venu. Mais elle craint aussi que de tels événements ne prennent de l'ampleur.

Elle comprend le désir de faire quelque chose pour la communauté, mais aimerait qu'il y ait un moyen de faire connaître ce genre d'événements aux personnes qui y ont des proches enterrés afin d'avoir une idée du nombre de personnes qui sont en faveur.

Selon M. McCarthy, cela pourrait s’avérer difficile étant donné que le cimetière Beechwood abrite des dizaines de milliers de personnes.