Le YES Theatre et le Sudbury Theater Centre (STC) vont opter pour une fusion, après un projet pilote de collaboration couronné de succès qui a lieu depuis un an pour tester la combinaison des deux entités.

Cette fusion va permettre de faire des économies de temps selon Scott Dennison, directeur général du STC et du YES Theatre.

Honnêtement, ce sera beaucoup moins de travail , affirme-t-il.

À l'heure actuelle, nous gérons deux budgets, deux comptes bancaires, deux fiches de paie , ajoute-t-il.

En mai dernier, le STC s'est associé au YES Theatre après avoir été accumulé une dette de plus d'un demi-million de dollars en raison d'un manque de fréquentation et d'une baisse des revenus.

Les deux compagnies ont partagé un directeur artistique et un directeur général, mais ont continué à fonctionner comme des entités distinctes.

Alessandro Constantini est le directeur artistique des deux compagnies de théâtre.

Le succès a été complètement écrasant, cette année a été un exemple éclatant de ce modèle et de l'idée d'un théâtre professionnel dirigé par la communauté , affirme Alessandro Costantini, directeur artistique et directeur général des deux organismes.

M. Constantini et Mme Dennison ont affirmé que les ventes de billets avaient dépassé le million de dollars depuis juillet dernier.

Selon M. Constantini, les revenus générés par le partenariat ont servi à créer plus de possibilités d'emplois et à rénover les locaux du STC .

Le STC et le YES Theatre sont à la recherche de conseillers juridiques et financiers pour les aider à définir les détails de la fusion.

Les membres des deux groupes de théâtre devront voter pour approuver la fusion.

La construction d’un théâtre en plein air retardée

Parmi les projets deux compagnies de théâtre, le projet de Refettorio, une salle de théâtre en plein air au centre-ville, a été victime de problèmes dans la chaîne d’approvisionnement et de retards dans la construction.

La scène devait ouvrir pendant la deuxième semaine d’août, mais a été repoussée au 22 août.

La salle de théâtre en plein air Refettorio au centre-ville de Sudbury a été retardée de quelques semaines en raison de délais liés à la construction.

Les représentations théâtrales de Roméo et Juliette et de Forever and Always : The Music of Shania Twain, deux productions qui devaient être interprétées pour célébrer l’ouverture de la Refettorio, ont été repoussées.

En avril dernier, le YES Theatre a reçu une subvention de 750 000 $ de la province pour à la construction de la scène, dont les coûts étaient alors estimés à 2,8 millions de dollars.

La décision de retarder l'ouverture du théâtre a été prise pour que les artistes, les bénévoles et le personnel aient le temps de s'imprégner de l'espace avant d'accueillir le public.

