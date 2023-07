La population de la Nouvelle-Écosse augmente-t-elle trop vite pour la province?

Kim Fry et sa famille envisageaient de quitter Toronto depuis des années. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, ils ont finalement décidé de faire le saut.

C'est la perception d’une vie plus abordable en Nouvelle-Écosse qui les a fait choisir la province.

Nous n'avions pas de maison à Toronto et ça n'aurait jamais été une possibilité pour nous , dit Kim Fry.

Lorsque nous avons commencé à imaginer déménager en Nouvelle-Écosse, je pense qu'on espérait pouvoir nous permettre d'acheter quelque chose. Ça s'est rapidement évaporé, car nous avons vu que nous n'étions pas les seuls à avoir cette idée.

En effet, la population de la Nouvelle-Écosse a augmenté au cours des dernières années, en grande partie grâce à l'immigration et aux personnes venues d'autres provinces.

Depuis 2015, la Nouvelle-Écosse a ajouté près de 111 000 nouveaux résidents, soit plus de 10 % de la population actuelle, qui, au 1 er avril 2023, était de 1 047 232.

L'essor s'est traduit par des avantages, tels qu'une plus grande diversité, une croissance économique et des collectivités rurales plus fortes, mais il a également posé des défis.

Le système de santé déjà surchargé a du mal à suivre. Le système éducatif qui fermait autrefois des écoles fait face au problème contraire. Et de plus en plus de Néo-Écossais ont du mal à trouver un logement abordable, tant sur le marché de la location que sur celui de la propriété.

Défis de croissance

Pour Kim Fry, son partenaire et leur enfant de six ans, leur déménagement en 2021 à Halifax a été positif, mais elle a aussi appris que vivre en Nouvelle-Écosse comporte son lot d'obstacles.

Je dirais que mes lunettes roses ont perdu un peu de teintes , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Kim Fry fait partie des milliers de personnes qui ont quitté l'Ontario pour s'installer en Nouvelle-Écosse ces dernières années. Photo : Radio-Canada / Paul Poirier

Comme beaucoup d'autres, elle n'a pas de médecin de famille. Au 1er juillet, 152 001 Néo-Écossais figuraient sur la liste d'attente d'un médecin de famille.

Kim Fry dit aussi que la protection des locataires est faible et que le transport régional à l'extérieur d'Halifax est inadéquat.

Immigration

Cette croissance a commencé au milieu de 2015, lorsque le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a fait un gros effort pour augmenter l'immigration.

Plus tard cette année-là, le gouvernement fédéral a autorisé la Nouvelle-Écosse à faire venir plus d'immigrants hautement qualifiés dans le cadre de son volet d'entrée express et a presque doublé le nombre d'immigrants autorisés dans le cadre du programme des candidats des provinces.

Depuis, le nombre de candidats que la Nouvelle-Écosse est autorisée à accepter dans le cadre de ce programme n'a cessé d'augmenter, avec une allocation de 3570 cette année.

La province a accueilli 13 816 immigrants au cours de l'année se terminant le 1er juillet 2022, principalement en provenance d'Inde, de Chine, des Philippines, du Nigéria et de Syrie, mais aussi de l’Ukraine.

Migration interprovinciale

Les personnes venues d’ailleurs au Canada, en particulier de l'Ontario, sont aussi à l'origine d'une grande partie de la croissance. De janvier à mars de cette année seulement, 3843 personnes ont déménagé en Nouvelle-Écosse de l'Ontario.

Au cours de la période d'un an se terminant le 30 juin 2022, 27 640 personnes ont migré vers la Nouvelle-Écosse en provenance d'ailleurs au pays. Si l’on enlève les gens qui sont partis, la province a tout de même gagné 14 079 personnes.

Marché immobilier et régions rurales

Un des effets de l'immigration et de la migration interprovinciale sur la province est la hausse d’activité dans le marché de l’immobilier.

Ouvrir en mode plein écran Le prix moyen d'une maison en Nouvelle-Écosse a augmenté régulièrement au cours des dernières années. Photo : Radio-Canada / Philippe de Montigny

Le prix moyen d'une maison en Nouvelle-Écosse a augmenté régulièrement au cours des dernières années, selon l’Association des agents immobiliers de la province.

Bien que la région d'Halifax ait absorbé la plupart des nouveaux arrivants de la province, l'essor démographique s'est propagé bien au-delà de la capitale.

Les régions rurales qui avaient perdu des résidents, comme les comtés de Yarmouth et de Digby, connaissent maintenant une augmentation de la population pour la première fois en plus de deux décennies.

En dehors d'Halifax, le comté d'Annapolis est en tête en matière de croissance, avec une augmentation de 2,79 %.

C'est vraiment remarquable , dit le directeur du comté, Alex Morrison.

Ouvrir en mode plein écran Alex Morrison, directeur du comté d'Annapolis. Photo : Gracieuseté de Alex Morrison

Je n'irais pas jusqu'à dire que le comté d'Annapolis est un endroit entièrement bucolique, mais c'est un endroit qui est attrayant. Nous avons une approche différente. Je pense que c'est une approche plus détendue de la vie.

Objectif 2 millions

Après que la province ait atteint le cap du million d'habitants à la fin de 2021, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'est fixé un objectif ambitieux d'atteindre les deux millions d'ici 2060.

Les gouvernements fédéral et provincial ont signalé qu'ils voulaient augmenter les objectifs d'immigration, mais Fred Bergman, analyste au Conseil économique des provinces de l'Atlantique, dit que pour la Nouvelle-Écosse, la clé sera de garder les nouveaux arrivants ici. Au cours des six dernières années, le taux de rétention de la province a été de 70 %.

S'ils ne trouvent pas de logement et qu'ils ne trouvent pas d'emploi, s'il n'y a pas de gens qui parlent la même langue qu'eux ou qui ont des antécédents culturels similaires, ils pourraient choisir de partir , dit-il. En fin de compte, il est important non seulement d'attirer ces immigrants, mais aussi de les retenir.