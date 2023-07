Train léger : OC Transpo lance le « R1 Express », mais les usagers sont à bout

Les jours passent et se ressemblent pour les usagers du train léger d’Ottawa. Alors que le service devait initialement reprendre ce lundi, après un arrêt forcé de deux semaines en raison des problèmes techniques, OC Transpo a annoncé, vendredi, une prolongation de l’interruption. Une situation qui devient intenable pour des usagers qui ne font plus confiance au transporteur public.

Pour combler l'absence du train léger, OC Transpo a mis en place une nouvelle navette, lundi matin, appelée R1 Express.

Celle-ci circule en direction ouest, de 6 h 30 à 8 h 30, et en direction est, de 15 h à 18 h, du lundi au vendredi, entre la station Blair et les stations du centre-ville.

Ouvrir en mode plein écran Le circuit de la nouvelle navette en direction ouest, le matin Photo : (Gracieuseté : OC TRANSPO)

Ouvrir en mode plein écran Le circuit de la nouvelle navette en direct est, en fin de journée Photo : (Gracieuseté : OC TRANSPO)

La société de transport public espère ainsi répondre aux critiques visant le service R1, en offrant une option de plus pendant les heures les plus achalandées , explique Mme Amilcar dans sa note.

Rencontrée devant la station Rideau, lundi matin, la conseillère municipale d'Orléans-Sud-Navan, Catherine Kitts, applaudit l'initiative.

Ce matin, j’ai pris le nouveau R1 Express, c’était vraiment rapide. Ça m’a pris sept minutes et demie de Blair jusqu'ici et normalement, avec l'autobus R1, c’est 35 minutes minimum, j'ai même entendu [pour certains] plus d'une heure de Blair jusqu’au centre-ville. C’est une grosse amélioration pour les résidents de l'est de la ville.

Ouvrir en mode plein écran La conseillère municipale d'Orléans-Sud-Navan, Catherine Kitts Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Des usagers n’ont plus confiance

Malgré ce progrès lundi matin, salué par les usagers rencontrés par Radio-Canada, la confiance des usagers a été mise à mal par les multiples perturbations qu'a connues le train léger depuis son lancement.

Ma confiance est très, très faible. C’est comme si les interruptions faisaient partie du service , déplorait Ebubechukwu Chime, samedi, après avoir débarqué d’un autobus de remplacement à la station Pré Tunney.

Fermé depuis le 17 juillet en raison de problèmes techniques, on ne sait pas encore quand le système de train léger pourra de nouveau fonctionner. OC Transpo doit faire une mise à jour lundi après-midi.

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale des services de transport en commun de la Ville d'Ottawa, Renée Amilcar (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Lors de sa dernière mise à jour, la directrice générale des services de transport en commun de la Ville d'Ottawa, Renée Amilcar, a assuré qu'OC Transpo a maintenant identifié le problème et est très proche d’une solution.

Mais après tant de déceptions, un autre usager rencontré cette fin de semaine, Michael Suddard, ne fait plus confiance au transporteur public. Il estime que la reprise du service, de manière optimiste , aura probablement [lieu] le jour de la fête du Travail .

Ouvrir en mode plein écran Laura Shantz, membre du Groupe des usagers de transport en commun d'Ottawa (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Membre du Groupe des usagers de transport en commun d’Ottawa, Laura Shantz est également sceptique.

Nous envisageons maintenant d’autres problèmes auxquels nous ne nous attendions pas au départ. On nous a dit qu’il suffisait de vérifier les roulements, de les contrôler et de se mettre en route. Maintenant, on nous dit : "Oh, il y a peut-être des problèmes plus importants". Cela signifie qu’il y a une série de problèmes qui remontent à 2019.

La patience du public a des limites.

John Redins, un autre membre du groupe, a fait valoir que la situation est particulièrement difficile pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas facilement se faufiler dans les autobus R1 bondés.

Je suis pratiquement coincé avec Para Transpo à cause de cela , a-t-il partagé, ajoutant qu’il doit planifier ses déplacements 24 heures à l’avance, même pour acheter une brique de lait.