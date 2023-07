L’Assemblée des chefs du Manitoba demande une rencontre avec le ministre Anandasangaree

L'Assemblée des chefs du Manitoba (ACM) demande une rencontre avec le nouveau ministre des Relations Couronne-Autochtones Gary Anandasangaree. L'organisme souhaite s'entretenir avec lui concernant de possibles recherches dans le dépotoir de Prairie Green où se trouvaient les restes d'au moins deux femmes autochtones assassinées.

C'est ce que la grande cheffe de l' ACM Cathy Merrick a exigé, dimanche en fin d'après-midi, lors d'un événement médiatique organisé au Cercle Odena à La Fourche à Winnipeg.

Elle était accompagnée de la cheffe de la Première Nation Long Plain, Kyra Wilson, ainsi que de Cambria Harris et de Melissa Robinson, des proches de Morgan Harris, l'une des victimes d'un tueur en série présumé.

Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de confirmation qu'il y aura du financement pour faire des recherches dans un dépotoir pour retrouver nos femmes assassinées , lance Cathy Merrick. J'espère que le nouveau ministre écoute parce que c'était un dossier très important pour son prédécesseur, Marc Miller. Je suis optimiste et j'ai hâte de travailler avec lui. J'espère que M. Miller l'a bien sensibilisé.

L' ACM souhaite que ces discussions avec le nouveau ministre des Relations Couronnes-Autochtones se tiennent en compagnie de représentants du gouvernement manitobain.

Le Cabinet du ministre des Relations Couronne-Autochtones indiquait, au cours du mois de juillet, dans une déclaration toujours être en train d'examiner le rapport de l'étude de faisabilité des fouilles publié ce printemps et prennait acte du délai du 31 juillet fixé par l'Assemblée des chefs du Manitoba .

Cathy Merrick affirme ne pas encore avoir reçu de lettre de ce ministère, mais espère en avoir une lundi qui dit clairement que le fédéral s'engage ou non à faire des fouilles dans le dépotoir de Prairie Green.

Le 5 juillet, là première ministre du Manitoba, Heather Stefanson a annoncé que son gouvernement ne financerait pas les fouilles du dépotoir de Prairie Green à cause des risques de santé pour les personnes impliquées. La police soupçonne que les cadavres de Morgan Harris et de Marcedes Myran s'y trouvent.

L'ancien ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, disait soutenir des fouilles à condition qu'elles soient faites en collaboration avec la province. Il avait qualifié la décision de la province de ne pas financer les fouilles, de sans cœur.

Ouvrir en mode plein écran Une manifestation a eu lieu à La Fourche dimanche, pour réclamer la fouille de dépotoirs au Manitoba pour retrouver les restes d'au moins deux femmes autochtones victimes d'un tueur en série présumé. Photo : Radio-Canada

Manifestation dans le cadre des Jeux mondiaux des policiers et pompiers à Winnipeg

En marge de cette adresse aux médias, l'ACM avait organisé une manifestation à La Fourche pour sensibiliser les participants des Jeux mondiaux des policiers et pompiers à Winnipeg au sort des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées. Le village des athlètes est situé à proximité.

C'est important de faire savoir à la première ministre et au maire que de faire venir ces gens de partout dans le monde, et avec tout l'argent déboursé pour ces jeux, que c'est important de trouver ces femmes disparues et assassinées dans les dépotoirs , déclare Cathy Merrick. On veut montrer au monde, le sort qui est réservé aux peuples autochtones dans ce pays

L'Assemblée des chefs du Manitoba ne ferme pas la porte à faire d'autres actions de revendication dans le cadre de ces Jeux, qui se tiennent à Winnipeg jusqu'au 6 août, soutient sa grande cheffe.