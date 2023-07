Fonction : grincheux; mandat : importuner ses concitoyens

Le petit village d’Evansburg, à environ 88 km à l’ouest d’Edmonton, choisit chaque été un résident pour remplir un rôle bien particulier. L’heureux élu, si on peut dire, se doit d'être grincheux, de se plaindre et de harceler ses concitoyens.

Attention, il ne peut néanmoins pas insulter qui que ce soit, à haute voix.

Les nominations pour le grincheux de service de l’année devaient être faites jeudi, mais personne ne s’est présenté pour le rôle. Un trop plein de bonheur dans le village? Sans trop attendre, la municipalité a lancé un appel à celles et ceux qui voient plutôt le verre à moitié vide. Le nouveau grincheux devrait être annoncé au festival Pembina Valley Daze pendant le long week-end d'août.

En 2012, Margaret Hodgkinson est devenue la ronchonne du village. Vous pouvez vous promener et grommeler contre les gens, tant que vous n'insultez personne.

L’habitante assure qu'elle a pris cette fonction comme un honneur et un privilège, car elle est devenue une ambassadrice de sa communauté. Dans le cadre de son mandat de grincheuse, elle a représenté Evansburg lors de salons professionnels et d'autres événements à travers le pays.

Ce n’est pas la première fois que le village échoue à trouver son grincheux de service. Margaret Hodgkinson a d'ailleurs son avis sur cette pénurie de bougons et autres râleurs. Je pense, secrètement, que les gens veulent être approchés, mais personne ne veut dire "je suis grognon".

« Plus un grincheux »

Cette tradition quelque peu déconcertante d'élire un rouspéteur remonte à l’époque où un artiste et résident du village, John Lauer, a été invité à peindre un panneau de bienvenue pour Evansburg en 1974.

John Lauer ne savait pas comment remplir l'espace supplémentaire sur le panneau, alors il s’est mis à compter les gens (603), les chiens (29) et, après avoir arpenté les rues, les chats (environ 40).

Dans son élan, il a décidé d’ajouter plus un grincheux au panneau. Il n’en fallait pas plus pour que le village se lançât dans des supputations sur l’identité du grincheux, ou de la grincheuse. La communauté décida alors que la démocratie allait trancher et institua un vote.

C'est une tradition depuis les années 1970; en août nous célébrons simplement notre communauté et les gens qui y vivent , explique Melissa Killick, directrice du musée Tipple Park.

Dans les années 1990, un nouveau slogan a été adopté : le foyer du grincheux . En 1995, John Lauer a même obtenu le titre qu’il a contribué à créer.

Un grincheux d'envergure mondiale en 2020

Espérons que tout visiteur de notre village, en rencontrant un habitant qui n’est pas du tout sympathique, serait plus facilement en mesure de pardonner un tel comportement en supposant que cette personne soit notre grincheux , peut-on lire sur le site Internet de la chambre de commerce Evansburg Entwistle.

Melissa Killick explique qu'une partie de l'attrait pour le grincheux est qu'il met en valeur le sens de la communauté. C'est une attraction populaire pour rassembler la communauté sous un jour positif et simplement célébrer qui nous sommes, et d'où nous venons.

Le grincheux est désormais protégé par le droit d'auteur, il reçoit un certificat officiel de grincheux et une adresse honorifique, au numéro 10, rue Frowning (renfrogné). Au centre-ville, il y a aussi un banc pour bouder.

Pour obtenir le titre de grincheux, il faut vivre à Evansburg, être nommé et accepter la nomination. Une fois les candidatures choisies, des boîtes de dons apparaissent dans la communauté et les gens peuvent voter pour leur grincheux préféré.

En 2020, un râleur dont tout le monde aurait pu se passer a été élu : la pandémie de COVID-19.

Avec les informations d’Ishita Verma et l’émission Edmonton AM