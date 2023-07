Protéger l’environnement un morceau à la fois

Julie Pomerleau est copropriétaire du club le Garde-Robe à Sherbrooke, un club d'échange de vêtements de seconde main pour femmes.

Ce sont les filles de Julie Pomerleau qui lui ont ouvert les yeux sur l’impact de l’industrie du textile sur l’environnement. On parlait souvent de la pollution causée par le textile à la maison et on a regardé ce qui se faisait à Montréal pour réduire la pollution. Je voulais leur montrer qu’on peut faire des actions pour l’environnement et qu’on peut concrétiser un projet quand on y croit , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Le Garde-robe a ouvert ses portes en 2019 à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

C’est ainsi qu’elle a ouvert son club, en 2019. Depuis son ouverture, l’endroit a attiré bon nombre d’amoureuses de la mode. Quatre ans plus tard, ce sont 370 femmes qui sont membres.

Le Garde-robe, c’est une friperie avec des vêtements au goût du jour, explique Julie Pomerleau. On peut se procurer un abonnement annuel ou faire une visite unique. Il suffit d’apporter des vêtements en bon état et de les échanger pour d’autres items dans le magasin.

C’est un item pour un item. J’ai déjà échangé une ceinture contre un manteau! C’est très avantageux, rapporte une cliente du club , Sarah Farhi.

Aller l’utile à l’agréable

Ça nous permet d’en avoir plus dans notre garde-robe. Magasiner c’est un plaisir, mais ça coûte cher. Ici, tu amènes les vêtements que tu portes moins et tu repars avec autre chose , précise la sœur de la copropriétaire, Nadia Langis.

Elle ajoute que les vêtements rapportés ne sont pas usés. Les clientes rapportent des morceaux qui n’ont pas la bonne taille ou qui ne sont plus à leur goût.

Un pas pour l’environnement

Selon l’ ONU , la mode est la seconde industrie la plus polluante de la planète et produit 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre chaque année. Cette situation explique l’engouement grandissant pour les vêtements de seconde main.

Il y a quatre ans, j’ai commencé à m’intéresser à l’impact écologique de la fast fashion. J’ai été sidérée de voir que la mode rapide était l’un des éléments les plus polluants, indique Sarah Farhi. Je ne croyais pas que j'allais adhérer au Garde-robe, mais depuis 2019, j'ai acheté cinq ou six nouveaux morceaux parce que je cherche mon bonheur ici. J’ai renouvelé 80 % de ma garde-robe ici.

Le directeur général du Front commun pour une gestion écologique des déchets, Karel Ménard, ajoute que les Américains sont de grands consommateurs de textiles. On achète, et ça dure parfois quelques semaines. Je ne vous dis pas de ne pas vous habiller, c'est un bien essentiel! Cependant, la réutilisation est mieux que le recyclage et si de tels magasins ouvrent, c’est qu’il y a une demande.

Une section de vêtements de maternité et de vêtements pour enfants est dans les cartons

Avec les informations de Pierrick Pichette