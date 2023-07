En C.-B., un nouveau partenariat entre 3 entités pour éliminer l’hépatite C d’ici 2030

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a annoncé dimanche un nouveau partenariat entre deux entités gouvernementales et un organisme afin d'atteindre l'objectif d'éliminer l’hépatite C en tant que problème de santé publique majeur d'ici 2030.

Il s’agit du Centre de contrôle des maladies (BCCDC), du Centre d'excellence sur le VIH /sida de la province, et du réseau de l'hépatite C (BCHN) de la Colombie-Britannique, un organisme sans but lucratif.

Le réseau recevra un financement de 105 000 $ pour créer une feuille de route en co-direction avec le Centre de contrôle des maladies, et le soutien du Centre d'excellence.

C'est notre but, notre intention de l'éliminer avant 2030.

Les partenaires développeront une stratégie qui mise sur la prévention, inspirée de la stratégie nommée traitement comme prévention utilisée avec réussite dans la lutte contre le VIH en Colombie-Britannique. Elle est basée sur le fait que les personnes qui suivent un traitement antirétroviral ne peuvent plus transmettre le virus qui cause le sida.

Nous avons été témoins du succès spectaculaire du traitement comme prévention qui a transformé l'épidémie du VIH en Colombie-Britannique, et en employant les mêmes stratégies contre l’hépatite C […] nous pouvons atteindre l’objectif d'élimination d'ici 2030 , écrit le Dr Julio Montaner, directeur du Centre d'excellence sur le VIH /sida, dans un communiqué.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a fixé en 2016 l'objectif d'élimination du virus d'ici 2030, et le Canada a emboîté le pas. Élimination , selon l’ OMS , signifie une réduction du nombre de nouveaux cas de l'ordre de 90 %, et de diagnostiquer au moins 80 % des gens qui sont infectés, explique le Dr Brian Conway, directeur du Centre des maladies infectieuses de Vancouver.

Le Dr Conway se réjouit, d’ailleurs, que le gouvernement provincial fasse de l'hépatite C une priorité. Selon lui, le nombre de débuts de traitements a diminué de l'ordre de 50 à 75 % durant la pandémie.

C'est vraiment un effort sociétal que ça nous prend. C'est clair qu'on va essayer de le faire en Colombie-Britannique, maintenant avec un appui politique [inédit].

Cette annonce survient à la suite de la Journée mondiale contre l’hépatite C, le 28 juillet.