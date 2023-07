Une femme de 29 ans croit avoir 15 ans à la suite d’un coma

Une femme du Nouveau-Brunswick fait l’objet d’un documentaire relatant sa perte de mémoire des 13 dernières années après s'être réveillé d'un coma ayant duré trois semaines.

Il y a sept ans, Katrina O’Neil jouait au baseball à Cambridge, en Ontario, lorsqu’elle a souffert d’une crise cardiaque, manquant d’oxygène pendant 22 minutes.

La femme, qui avait alors 29 ans, est tombée dans un coma pendant trois semaines. Une fois réveillée, elle croyait avoir 15 ans.

Je ne reconnaissais pas vraiment les personnes autour de moi. Je suis revenue à mon état d’enfant et voulais juste que ma mère soit en ma compagnie. Parce que c’était ce que mon cerveau me disait que j’étais juste une enfant , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Katrina O’Neil ne se rappelait même pas de la naissance de ses trois enfants, qui avaient à l’époque un an, sept ans et dix ans. Photo : Courtoisie de Katrina O'Neil

La majorité des souvenirs perdus par Mme O’Neil demeurent disparus aujourd’hui.

Un documentaire lancé

L’histoire de Katrina O’Neil, résidente de Fredericton depuis quatre ans, fait désormais l’objet d’un documentaire. Le film de 22 minutes Losing Yourself a été réalisé par le réalisateur frédérictonnais Robert Gow, et est diffusé sur la plateforme AMI-tv.

Ouvrir en mode plein écran Le réalisateur de Losing Yourself, Robert Gow. Photo : Courtoisie de Robert Gow

Robert Gow a rencontré Katrina O’Neil après avoir emménagé à Fredericton il y a deux ans. Ils faisaient partie de la même équipe de sport.

Quelques mois après avoir partagé son histoire à M. Gow durant une soirée dans un bar, Mme O’Neil s’est fait demander par le réalisateur si elle serait intéressée à le dévoiler publiquement.

J’ai été stupéfié par cette histoire , explique Robert Gow. J’ai médité là-dessus pendant quelques mois. Puis je me suis dit que ça pourrait faire un très bon documentaire. On a donc commencé de là.

Au départ, Katrina O’Neil s’est dit que personne ne se souciera de son histoire. Elle était néanmoins excitée, mais aussi un peu effrayée, à l’idée de partager au monde ce qu’elle a vécu.

Un phénomène rare, mais pas inouï

Howard Chertkow, neurologue cognitif et cofondateur et directeur de la clinique de mémoire de l’Hôpital général juif et de l’Université McGill, affirme qu’une situation comme celle vécue par Katrina O’Neil est rare, mais n’est pas inouïe.

Il ajoute même avoir eu un patient avec une histoire presque identique.

Ouvrir en mode plein écran Le neurologue Howard Chertkow explique que l’hippocampe de Katrina O'Neil a fort probablement été affecté par un manque d’oxygène. Photo : Courtoisie de Baycrest

Le neurologue explique que l’hippocampe, une structure cervicale complexe dans le lobe temporal qui joue un rôle primordial pour la mémoire, a fort probablement été affecté par un manque d’oxygène.

Quelque chose de spécial par rapport à l’hippocampe est qu’il est extrêmement sensible au manque d’oxygène.

Parce que quand le cerveau arrête de recevoir de l’oxygène, il devient acidotique. Cela veut dire que le niveau de pH du cerveau diminue.

Il indique que l’hippocampe est très sensible à l’acidose. Les cellules se décomposent, arrêtent de fonctionner et meurent en dedans de seulement quelques minutes.

Même lorsque l’hippocampe est endommagé, le reste du cerveau est encore viable, souligne-t-il, ce qui explique pourquoi Katrina O’Neil n’a pas perdu certaines choses, comme la mémoire procédurale, les sensations et les mouvements.

Ouvrir en mode plein écran Robert Gow a rencontré Katrina O’Neil après avoir emménagé à Fredericton il y a deux ans. Ils faisaient partie de la même équipe de sport. Photo : Courtoisie de Robert Gow

Une réalité encore difficile aujourd'hui

Mme O’Neil affirme que certaines petites de sa mémoire sont revenues, mais que la plupart des choses qu’elle sait viennent d’histoires rapportées par ses proches.

Pendant sa convalescence, la mère et la tant de Mme O’Neil ont pris soin de ses enfants. Lorsqu’elle fut prête à reprendre la responsabilité de ses enfants, Mme O’Neil trouva l’expérience à la fois frustrante et accablante.

Tout le monde me jetait toutes ses responsabilités, mais je ne savais pas encore comment gérer ça. Je suis très chanceuse que mes enfants soient patients avec moi, qu’ils travaillent avec moi, qu’ils comprennent que les choses ne sont plus comme avant.

Pour eux, le plus important, c’est d’être en compagnie de leur maman.

Selon elle, un des moments les plus difficiles du tournage du documentaire a été de regarder des images du passé.

Je voulais tellement me rappeler pourquoi mes enfants étaient si heureux sur ses images , relate Mme O'Neil.

Sept ans plus tard, il est toujours difficile pour elle d’en parler, surtout de manière approfondie, avec des proches.

Je ne sais jamais vraiment quoi dire. Je me sens perdue. Parfois, on dirait que certaines personnes cherchent des réponses, mais je ne sais tout simplement pas quoi leur répondre, parce que je ne sais pas.

