Le soleil était de la partie et le tournoi annuel de volleyball de plage Lobster-Fest, à l’Île-du-Prince-Édouard, a attiré de nombreux participants.

Plus de 90 équipes de partout des Maritimes se sont rendues à Summerside dans les deux dernières fins de semaine pour s’affronter dans ce tournoi qui fêtera bientôt ses 20 ans.

Ouvrir en mode plein écran Audrey et Noémie Brideau ont participé au tournoi de volleyball de plage Lobster-Fest. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Les soeurs Audrey et Noémie Brideau du Nouveau-Brunswick sont venues du Nouveau-Brunswick. Elles y ont vu une occasion parfaite de mesurer leurs aptitudes avec des adversaires qu’elles ne connaissaient pas.

On aime ça la compétition , dit Noémie. Il y avait beaucoup d‘équipes différentes qu’on joue dans notre ligue, d’habitude. C’est le fun d’avoir un changement.

Les soeurs jouent ensemble depuis au moins trois ans.

On se challenge l’une et l'autre, puis on pousse nos limites ici, à mesure qu'on joue chaque année , explique Noémie.

Ouvrir en mode plein écran Mathieu Goguen et Patrick Cormier ont participé au tournoi de volleyball de plage Lobster-Fest. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Même ce sport de plein air a souffert de la pandémie, avec les restrictions de voyages des dernières années. Avant la COVID, on avait accueilli un record de 119 équipes, selon Aaron Doyle, responsable du tournoi.

Il est donc fort heureux de voir une participation qui s’en approche cette année. Il y a quelques joueurs collégiaux et universitaires , remarquait-il. Beaucoup d’hommes et de femmes qui ont un très haut niveau de jeu, comme les Jeux du Canada.

D’après le reportage de Gabrielle Drumond