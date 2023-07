Depuis lundi, près de 1000 coureurs ont pris part aux différentes compétitions et 6000 amateurs sont venus voir à l'œuvre quelques-uns des meilleurs pilotes du Canada, des États-Unis et même de l'Europe.

C'est le gros show , se réjouit l’organisateur du championnat, Daniel Thibault. Tous les meilleurs coureurs sont là , assure-t-il.

L'organisation a de quoi savourer, jamais il n’y avait eu autant de participants pour cette compétition, qui se déroule depuis 2003.

On a eu la période du Covid qui a été quand même une période creuse. L'année passée, on a eu beaucoup de compétiteurs, on a eu au-dessus de 800 compétiteurs. Cette année, on a pas loin de 1000 coureurs.

Ces compétitions ont aussi pour but d'inspirer la relève, bien présente dans Portneuf, selon M. Thibault.

Ouvrir en mode plein écran Les meilleurs pilotes d'Amérique du Nord étaient présents. Photo : Radio-Canada / Amélie Auger

À Deschambault, on est vraiment le plus gros centre d'école au Québec , mentionne Daniel Thibault, qui est aussi le propriétaire de Motocross Deschambault.

On initie environ 3000 enfants à partir de l'âge de 5 ans. On a des camps de vacances, des écoles, […] on a 110 motos en location, on a 12 professeurs ici l'été. On est en train vraiment de créer une relève pour le sport du motocross.

Il remarque également qu’il y a de plus en plus d’adeptes chez les femmes et chez les enfants.

C'est vraiment magique ce qui se passe dans les sports de motocross, on est en train d'établir vraiment une belle relève.

Retombées économiques dans Portneuf

On fait des études de provenance pour les subventions, la dernière étude démontre qu'on a 262 000 $ de retombées économiques pour la région de Portneuf , indique Daniel Thibault.

Le gouvernement du Québec avait d’ailleurs accordé 11 000 $ au Championnat national de motocross Deschambault, plus tôt cette semaine, par l’entremise du ministère du Tourisme.