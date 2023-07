Les gens qui s’arrêtent dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick pendant leurs vacances sont de plus en plus nombreux, selon le bureau régional du tourisme.

Ça s'annonce très bien , a constaté en cette avant-dernière journée de juillet la directrice générale de l’Office du tourisme Edmundston-Madawaska, Joanne Bérubé Gagné.

Ça a débuté très tôt , dit-elle. On a vu un achalandage accru en mai et en juin, ce qui nous porte à croire que les efforts qu'on fait pour essayer de décentraliser la saison sur l'ensemble des quatre saisons — c'est-à-dire 12 mois par année — portent fruit.

Les gens viennent de plus en plus tôt et partent de plus en plus tard.

Il y a cette année une augmentation notable des touristes de l’Ontario, a dit Joanne Bérubé Gagné dans une entrevue dimanche au Téléjournal Acadie.

Joanne Bérubé Gagné, directrice générale de l'Office du tourisme Edmundston-Madawaska, en entrevue dimanche.

Si la région maintient ses efforts pour accueillir les Québécois pendant les deux semaines de vacances de la construction de la fin juillet, le Nord-Ouest vit surtout cette année une augmentation notable du nombre de visiteurs venus de l’Ontario.

On remarque beaucoup de gens de l'Ontario, de l'Ouest canadien également. On voit que la clientèle se diversifie , se réjouit Joanne Bérubé Gagné.

Quant aux Américains, elle a bon espoir de voir leur nombre revenir aux niveaux pré-pandémiques, et même les surpasser.

La construction du pont international entre le Nouveau-Brunswick et le Maine ralentit un peu les efforts , avance Mme Bérubé Gagné, mais on constate quand même cet été une hausse des visiteurs des États de la Nouvelle-Angleterre. Je pense que le meilleur est à venir , affirme-t-elle.

Des attraits à promouvoir

Le Nord-Ouest a souvent été qualifié de région que les voyageurs ne font que traverser dans un sens ou dans l’autre, en route vers les autres provinces maritimes ou vers le Québec.

Au lieu d’essayer de convaincre du contraire, la région a plutôt décidé de tirer profit de cette réputation.

C'est sûr que notre région restera toujours une région de passage, dans un certain sens , a expliqué Joane Bérubé Gagné. On le vend aussi comme ça. Du côté de l’Ontario, on leur dit que c’est le meilleur arrêt [...] La Nouvelle-Écosse, c'est la même chose : on leur dit que c'est le meilleur arrêt avant de poursuivre leur route.

Le populaire Café Flora, situé au coeur du Jardin botanique du Nouveau-Brunswick, à Edmundston. (Photo d'archives)

Le nord-ouest du Nouveau-Brunswick a beaucoup à offrir, ajoute-t-elle.

La majorité des gens à qui on peut parler de vive voix, on peut les convaincre de rester plus qu'une journée dans notre région, en leur parlant des attraits. Du jardin botanique, entre autres, différents types d'hébergement qu'il y a, différentes choses à explorer du côté des sentiers.

La directrice de l’office touristique ajoute que la région courtise les amateurs de VTT et les motocyclistes, et qu’on a accueilli plus de groupes qui pratiquent ces activités jusqu’ici cet été.

D’après les renseignements de Janic Godin