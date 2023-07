L’importance d’un bon départ pour le REM

Alors que le REM célébrait en grande pompe l’ouverture de son service entre Brossard et Montréal cette fin de semaine, la ville d'Ottawa annonçait dernièrement que son train léger ne serait pas fonctionnel pendant au moins dix jours, suscitant exaspération et perte de confiance envers ce moyen de transport. Cette situation met en lumière la volonté de l'équipe du REM de faire bonne impression après sa mise en service.

Le cas du cafouillage du train léger à Ottawa est passé à l'histoire comme un exemple de lancement d'un transport public qui a mal tourné et peut servir de contre-exemple pour l’équipe de CDPQ Infra afin de ne pas répéter les mêmes erreurs.

Ce dernier, lancé en 2019 au coût de 2,1 milliards de dollars, avait généré un tel fiasco qu’une enquête publique avait été demandée, révélant les nombreuses négligences entourant le dossier du train léger. Selon le rapport de la Commission d'enquête sur le réseau de train léger sur rail d’Ottawa publié en 2022, ce dernier a été lancé prématurément pour des raisons politiques et financières .

En plus des nombreux retards lors de la journée de son inauguration, plusieurs déraillements ont été répertoriés depuis, dont un avec douze passagers à bord en 2021.

La ministre des Transports de l’Ontario avait d’ailleurs affirmé lors de la Commission d’enquête que le lancement précipité a entraîné une perte de confiance entre les parties et de la part du public .

Il vaut mieux partir à point

Le président et chef de la direction de la CDPQ , Charles Emond, disait en entrevue à Radio-Canada le 28 juillet dernier, soit la veille du lancement du REM , qu’ils n’ont qu’une première chance de faire bonne impression . Il justifiait ainsi les nombreux retards et augmentations de coûts comme étant superficiels en comparaison à l'expérience positive des passagers.

Rappelons que la CDPQ avait dû repousser trois fois sa mise en service et qu’il s’est écoulé sept ans depuis la mise en chantier du REM avant sa mise en service, à l’origine prévue à la fin 2020.

Ce que l’histoire et les gens vont retenir, c’est si ça fonctionne bien dès le jour un. Les gens vont retenir plus ça que la date à laquelle le service aura commencé.

Des centaines d'usagers attendent de pouvoir entrer dans le REM, en provenance de la gare Centrale de Montréal.

Cet avis est aussi partagé par la professeure au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale à l’ UQAM , Danielle Pilette, qui affirme que les retards importent peu pour les passagers lorsqu'un service de transport est finalement offert, tout comme l’entité responsable de sa mise en service.

L’utilisateur, lui, ne regarde que le rapport qualité-prix et uniquement ça. Ses principales préoccupations sont s'il est satisfait du temps de déplacement et s’il en a pour son argent. Les responsabilités d’un tel ou d’un tel dans sa réalisation, ça n’a pas d’importance , explique-t-elle au sujet des priorités des passagers.

Une bonne première impression

Les nombreux passagers qui ont pris le REM cette fin de semaine avaient visiblement hâte de l'essayer, oubliant les désagréments causés par les nombreux retards dans son lancement. Autour de 60 000 passagers ont pris le REM pour la seule journée de samedi, forçant les responsables du REM à inviter les passagers à revenir dimanche par manque de places.

Pour le porte-parole du REM , Jean-Vincent Lacroix, l'organisation a réussi à donner une bonne première impression au public, ce qui était un des objectifs prioritaires pour le premier week-end de sa mise en service.

Plus de 120 000 sont venus prendre le REM ce week-end. C’était un immense succès et on sentait que les gens étaient très enthousiastes et éblouis par ce qu’ils vivaient. Notre mission a été remplie totalement , a-t-il affirmé.

Le nouveau Réseau express métropolitain (REM) a accueilli ses premiers passagers samedi.

Il ajoute que l’objectif est désormais de maintenir le cap et de bien répondre aux changements d’habitude que génère l’arrivée du REM dans le quotidien des gens.

Ce week-end a été la fête, mais demain matin, c’est la routine qui commence alors que les gens doivent aller à leur rendez-vous ou aller travailler. On va s’assurer de bien accompagner les gens pour les renseigner sur comment le service fonctionne et éviter les problèmes.

Un service à la clientèle terrain sera offert dès demain pour répondre aux questions des usagers. Ces derniers bénéficieront d’ailleurs d’une période de tolérance, alors qu’aucune amende ne sera donnée aux voyageurs qui auront omis de payer leur passage.

Bien que le cœur était à la fête cette fin de semaine pour le lancement du projet, Mme Pilette rappelle cependant que le public devra être renseigné éventuellement sur le coût de ce premier tronçon, qui donnera un aperçu de la facture finale du projet.

Un jour ou l'autre, il va falloir dévoiler la facture du premier tronçon qui compte très peu de stations et qui était le plus facile à réaliser. À cette étape-là, peut-être que les délais ne nuiront pas au premier ministre actuel puisqu'il pourrait se dire que les vraies factures totales seront gérées par le prochain premier ministre , souligne-t-elle.

Avec les informations de David Beauchamp