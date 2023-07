Plus que de la bière au festival de la bière de Toronto

Les prêts-à-boire, « seltzers » et bières non alcoolisées ont été invitées en grand nombre au festival de la bière de Toronto, une façon pour les organisateurs de répondre à une demande de plus en plus diversifiée.

Un festival de bière doit évoluer. Il faut être capable de parler à une audience plus large que les fanatiques de bière , soutient Arman Afkhami, maître de cérémonie au festival torontois. Ce dernier avait dédié une section complète aux boissons alcoolisées autres que la bière.

Ces breuvages gagnent en popularité au profit de la bière. Les parts de marché de la bière représentaient 35 % des ventes d’alcool en 2021-2022, une diminution de 8,8 % des parts en une décennie. Durant cette période, celles des cidres et coolers a augmenté de 5 %, tandis que les spiritueux ont gagné 2,5 % de popularité.

Les Canadiens en âge légal de consommer se sont procuré l’équivalent de 3,7 bouteilles standard de bière par semaine en 2021-2022, le volume le plus bas enregistré par Statistique

Canada depuis 1949, lorsque l’agence fédérale a collecté cette donnée.

Même les bières non-alcoolisées grugent dans les parts de marché de la bière traditionnelle. Ces beuvrages sans alcool représentent un créneau énormément en hausse analyse le professeur Sylvain Charlebois, directeur au Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie.

D’après la firme de recherche Global Market Insights, le marché mondial des boissons non alcoolisées représentait plus de 22 milliards $ US en 2022. Sa valeur pourrait doubler au cours de la prochaine décennie.

Les gens consomment la bière non-alcoolisées puisqu’on leur a dit de réduire leur consommation de bière pour des raisons de santé, mais ils veulent toujours profiter du goût et puisqu’il veulent limiter les calories , explique Jarrett Harris, qui représentait la brasserie sans-alcool Partake lors du festival.

Le « sans-alcool », une mode loin d'être passagère.

L’alcool est d’ailleurs cancérigène selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Des 2 millions de nouveaux cas de cancer du sein dans le monde en 2020, 100 000 étaient imputables à la consommation d’alcool, estime l’ OMS .