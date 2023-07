Après 11 jours de festivités et de célébration du théâtre, le rideau tombe sur le festival Fringe de Winnipeg, dimanche.

Du 19 au 30 juillet, les festivaliers ont pu profiter de plus de 140 spectacles aux quatre coins de Winnipeg, dans des salles de spectacle, mais aussi dans des parcs ou encore dans des pubs.

Le bilan n'a pas encore été dévoilé en ce qui concerne la vente de billets ou le nombre de festivaliers, mais la directrice du festival, Tori Popp s’attend à des statistiques supérieures aux années antérieures.

Nous sommes revenus à des chiffres d’avant la pandémie. Le public était au rendez-vous. Et il y a eu beaucoup de spectacles à guichet fermé , affirme-t-elle.

Elle ajoute que le festival a été un grand succès . C’est vraiment agréable de voir tout le monde sortir dans le quartier de la Bourse , poursuit-elle .

On voit beaucoup plus de gens en ville, c’est beaucoup plus dynamique, le temps d’une semaine.

Le Fringe, une occasion de rencontre

Vivian Meyer est une bénévole de longue date au festival. Elle aime beaucoup les spectacles et revoir des bénévoles qui sont devenus des amis au fil des ans.

Elle fait son bénévolat au stationnement de vélos.

C’est très pratique comme système, surtout parce que c’est difficile de trouver du stationnement en ville. Les festivaliers peuvent laisser leur vélo et des bénévoles surveillent , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Vivian Meyer fait du bénévolat au festival Fringe depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada

Vivian Meyer ajoute voir une augmentation du nombre d’utilisateurs par rapport aux années précédentes.

Publicité

Bénévole pendant plusieurs années, mais uniquement spectatrice cette année, Joey Weinsel voit le Fringe comme une tradition estivale.

J’adore ce festival. Ça me permet de voir des amis que je ne vois pas ailleurs , lance-t-elle. On voit des choses qu'on n'a jamais vues et c'était vraiment bon. Ou encore on retourne voir des spectacles d'artistes qu'on a vus dans le passé pour connaître la suite.

La directrice du Fringe à Winnipeg, Tori Popp, mentionne qu’entre 700 et 800 bénévoles étaient à pied d'œuvre lors de cette 36e présentation du festival dans la capitale manitobaine.