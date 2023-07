Il y a un peu plus d’un mois que le Parti progressiste-conservateur, au pouvoir depuis 2018 au Nouveau-Brunswick, a lancé le processus de révision du leadership de son chef, Blaine Higgs.

La formation politique disait ces dernières semaines être en train de valider les lettres des membres qui demandaient un vote au sujet du premier ministre Blaine Higgs.

C’est dimanche, 30 juillet, au plus tard que le parti devait communiquer aux membres le résultat de cet audit et indiquer si ces lettres étaient jugées recevables ou non. Aucune communication n'a cependant été acheminée aux médias à ce sujet au cours de la journée.

Au moins une cinquantaine de membres de la formation politique, dont un minimum de 20 présidents de circonscription, devaient envoyer une lettre pour demander à ce que la révision du leadership du chef soit inscrite à l’ordre d’une réunion du conseil. La prochaine doit se tenir en septembre.

Ces critères ont été respectés, avait laissé savoir un porte-parole à la fin juin. Au total, 26 présidents de circonscription sur 49 avaient fait une telle demande.

Si toutes les lettres sont jugées conformes et recevables, les membres pourront voter à cette réunion future, et se prononcer pour ou contre une révision du leadership de leur chef.

À ce moment-là, si les deux tiers votent pour, le parti a trois mois pour organiser une assemblée générale et tenir un vote de confiance envers Blaine Higgs.

Jean-Pierre Ouellet, président de circonscription de Madawaska-Les Lacs-Edmundston, fait partie du groupe des 26 qui a demandé à ce que l’on avance le processus de révision du leadership.

Mes attentes, c’est qu’ils acceptent d’apporter cette demande-là au conseil provincial pour apporter une révision au leadership , a-t-il dit samedi.

S’ils n’acceptent pas, ça va être à l’exécutif d’expliquer aux gens qui ont signé ces lettres-là, les raisons pour lesquelles ils ont décidé de ne pas accepter , ajoute Jean-Pierre Ouellet.

Ouvrir en mode plein écran Le 22 octobre 2016 à Fredericton, Blaine Higgs est élu chef du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Catherine Allard

Blaine Higgs a remporté la course à la direction du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick le 22 octobre 2016. Il est devenu premier ministre et a dirigé un gouvernement minoritaire à Fredericton de l’automne 2018 à l’été 2020, et a été réélu par les Néo-Brunswickois, cette fois à la tête d’un gouvernement majoritaire, le 14 septembre 2020.

La prochaine élection générale au Nouveau-Brunswick doit avoir lieu au plus tard le 21 octobre 2024.

Dans une entrevue à Radio-Canada à la mi-juin, Blaine Higgs avait indiqué qu’il pensait bien se représenter en 2024.

Le printemps et le début de l’été ont été tumultueux au Parti progressiste-conservateur. En particulier, la révision de la politique 713, un ensemble de règles pour favoriser la sécurité des élèves LGBTQ+ des écoles publiques de la province, a motivé des démissions au sein du conseil des ministres et des expulsions du Cabinet.

D'après le reportage d'Isabelle Arseneau