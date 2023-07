La 3e étape de la traversée d’Anabelle Guay reportée

En raison d'une tempête dans le golfe du Saint-Laurent, Anabelle Guay devra retarder son départ vers les Îles-de-la-Madeleine.

La jeune aventurière de 23 ans devait partir dans les prochains jours, mais Dame Nature en a décidé autrement.

Le départ devait se faire dans les jours qui suivent. Le problème, c’est qu’il y a beaucoup de vent, et ce sont des vents qui ne sont pas toujours favorables pour ma traversée. On a observé au centre du golf Saint-Laurent des rafales à 55 nœuds il y a quelques jours. Ça tend à diminuer, mais on parle quand même de vents de près de 100 km/h. Ça m'empêche complètement de quitter la pointe de Forillon , explique Anabelle, qui ne pourra pas entamer la troisième étape de sa traversée avant la semaine prochaine.

Cet imprévu ajoute un stress supplémentaire sur cette dernière. Je souhaite pouvoir partir après cette tempête, mais c’est indéterminé. Les vents et la météo changent toujours. On n’a jamais vu rien de tel.

Anabelle Guay a commencé sa Grande Traversée en juin dernier. Ce défi prend la forme d’un triathlon revisité comptant 1250 km, de Sherbrooke jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine.

J’ai fait une première section à vélo et j’ai parcouru 800 km, de Sherbrooke jusqu’au Mont Albert en Gaspésie, souligne la sportive. Il m’a fallu 10 jours. La deuxième section, celle à pieds, a été plus difficile que prévu. J’ai marché 300 km. J’ai donc plus de 1000 km derrière moi. Il me manque seulement la dernière section, à la rame.

Cette dernière étape lui cause beaucoup de stress. Pour moi, c’est plus difficile. Tout est nouveau pour moi. C’est épeurant de naviguer dans l’océan! Je me prépare depuis plus d’un an pour y arriver.

Son objectif est de promouvoir la diversité des corps dans l’activité de plein air.