Course de chevaux et parties de cricket annulées. Heures d’ouverture des piscines prolongées. Festivals sous la pluie. Les répercussions des changements climatiques se sont fait sentir en Ontario et elles ne sont pas près de se faire oublier non plus, préviennent des experts.

Plus que jamais, Mischka Crichton est consciente de l’impact de la chaleur extrême, des tempêtes et des feux de forêt. La PDG du Carnaval des Caraïbes de Toronto affirme que la chaleur extrême est l'élément le plus important , auquel elle doit penser le jour de la Grande Parade du 5 août.

Nous allons nous assurer qu’il y a assez d’ombre pour les spectateurs et nous allons communiquer les façons de rester hydraté.

La température fait une grande différence , dans la tenue d’un événement, affirme sous la pluie Kerin John, l’organisatrice du festival de gastronomie afro-caribéenne Foodville, à Toronto.

Kerin John avait fourni de l’eau à tous les vendeurs et avait acheté une tonne de glace , s’attendant à une chaleur intense, mais l’eau est plutôt tombée du ciel samedi matin.

Ouvrir en mode plein écran Kerin John, l'organisatrice de l'événement de gastronomie Foodville, à Toronto, s'était préparée à une journée très chaude. Photo : Radio-Canada

Les organisatrices d’événements sont souvent aux premières loges des foudres croissantes de dame nature liées aux changements climatiques. D’est en ouest cet été, les Ontariens ont dû composer avec des épisodes de température extrême, que ce soit des tornades dans la région d’Ottawa ou le smog dû aux feux de forêt dans la Ville Reine.

Et le répit n’est pas près d’arriver. Les températures deviendront nettement plus graves , prévient Blair Feltmate, professeur associé à l’Université de Waterloo et chef du Centre Intact sur l’adaptation au climat. Le nombre de journées avec des températures de plus de 30 degrés Celsius pourrait quadrupler d’ici 2080 dans certaines villes canadiennes comme Windsor.

La chaleur s’en vient, carrément.

De la chaleur à prévoir, encore

Les prochaines années et décennies seront plus chaudes et plus pluvieuses en Ontario en raison des changements climatiques, prévient Environnement Canada. Les modèles climatiques indiquent que le pays se réchauffe environ deux fois plus vite que la moyenne mondiale , déclarait l’agence le 20 juin, avant le début de l’été.

Les régions plus au nord seront plus particulièrement touchées. Le professeur en sciences de la terre à l'Université Laurentienne David Pearson note que la saison des routes de glace se rétrécit chaque année en raison des changements climatiques. Les communautés éloignées de la province dépendent de ces routes pour s'approvisionner l'hiver.

Selon l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région (TRCA), les précipitations annuelles dans la plus grande ville au pays pourraient passer d’environ 986 millimètres par année, en moyenne, à 1292 millimètres, au maximum, d’ici 2100.

Les températures augmenteront durant toutes les saisons.

Les températures de plus en plus chaudes pourraient troubler les plans d'organisateurs d'événements, mais elle ont des conséquences bien plus sévères pour les personnes âgées de plus de 70 ans à faibles revenus et habitant seules, les personnes en situation d'itinérance, ainsi que celles souffrant de problèmes cardiaques et respiratoires.

Ouvrir en mode plein écran Les personnes en situation d'itinérance sont certaines des personnes les plus vulnérables lors des vagues de chaleur. Photo : Radio-Canada / Michael Wilson

Nous devrions déterminer où habitent ces personnes âgées et nous devons avoir un groupe qui va leur rendre visite pour s’assurer de leur sécurité.

Des mesures plus structurantes peuvent aussi être prises pour réduire le fardeau des changements climatiques, soutient Blair Feltmate, de l’Université Waterloo. Cela inclut notamment l’installation de cool roofs , ces toits blancs rafraîchissants qui reflètent davantage de lumière dans l’atmosphère que les toits noirs.

De surcroît, le professeur estime que nous devons considérer l’accès à l’air climatisé comme un droit humain fondamental . Les mesures comme l’installation de toits rafraîchissants et les volets de fenêtre ont leurs limites, explique Blair Feltmate. S’il fait 38 degrés pendant plusieurs jours, la chaleur va infiltrer le bâtiment , dit-il.

Avec les informations de CBC