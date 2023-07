Bilan positif pour le Festival international des arts de la marionnette à Saguenay

C’était la dernière journée de la 17e biennale du Festival international des arts de la marionnette à Saguenay (FIAMS) dimanche. Selon l’organisation, qui dresse un bilan positif, de plus en plus de gens se laissent charmer par les arts de la marionnette.

De nombreux curieux ont défilé sur les différents sites du Festival, qui se déroulait du 25 au 30 juillet, le principal étant au parc de la Rivière-aux-Sables, à Jonquière. Parmi tous les spectacles et toutes les activités, la grande nouveauté de cette édition, le Marionnetarium, a connu un gros succès auprès des petits et des grands.

Au Marionnetarium, les gens rencontrent des artistes qui fabriquent des choses. Ils peuvent eux-mêmes faire des marionnettes. Et on donne même des cours de manipulation et c'est complet constamment, constamment, constamment. Ça nous confirme ce qu'on dit depuis longtemps. On a développé un public pour les arts de la marionnette à Saguenay, dont même les compagnies qui viennent de Montréal et même de l'étranger sont toujours étonnées de l’ouverture , a indiqué Benoît Lagrandeur, codirecteur artistique du FIAMS.

Ouvrir en mode plein écran Benoît Lagrandeur, codirecteur artistique du FIAMS. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Les visiteurs ont eu droit à plusieurs expositions, spectacles et prestations déambulatoires de marionnettes géantes de personnages fabuleux.

170 activités étaient organisées, en plus d’une cinquantaine de représentations, qui se déroulaient à Jonquière, à Chicoutimi et à La Baie. L’équipe du FIAMS est composée de 30 personnes.

Avec les informations d'Andréanne Larouche