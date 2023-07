Une dernière messe célébrée à la paroisse du Précieux-Sang

Après 78 ans d'existence, une dernière messe a été célébrée, dimanche matin, à la paroisse du Précieux-Sang, dans le quartier de Saint-Boniface, devant des paroissiens émus.

Ils étaient une soixantaine à participer à la fin de ce chapitre de l'histoire religieuse à Winnipeg. Cette paroisse francophone sera dissoute, mardi. Cette fermeture a été annoncée au cours de l'hiver.

C'est un événement émouvant. Il y a des fidèles qui sont presque là depuis le commencement, depuis que la paroisse a été établie ici. C'est très triste pour eux , lance l’abbé William René Palacios, qui célèbre les messes depuis quelques mois à la paroisse du Précieux-Sang.

Constance Nsouadi, une fidèle de cette église depuis 2015, se dit attristé de la fin de cette paroisse.

Dans l'église j'ai pleuré. Je n'ai pas pu rester debout au moment où on priait pour la sacristie, je suis restée assise parce que j'étais vraiment touchée , dit-elle. Le fait que l'église soit à côté de là où j'habite et de mon travail, c'était ma maison. Ça me fait mal de la laisser.

Constance Nsouadi prie à l'église du Précieux-Sang depuis 2015. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Pour l'adjointe administrative à la paroisse du Précieux-Sang, Valentine Mukeshimana, il était important de souligner la fin de cette paroisse, en priant.

On a célébré ensemble. Il y a eu des paroles pour nous dire au revoir. En tout cas, c'était émotionnel.

Le président du Conseil des affaires économiques de la paroisse, Joël Gosselin, qui y est un fidèle depuis 35 ans, rappelle le rôle important qu'elle a eu dans la vie des Franco-Manitobains.

L’histoire de la paroisse est énorme. Le français est entré dans les écoles surtout par l’entremise du Précieux-Sang parce que les Anglais ne voulaient pas que le français soit enseigné dans les écoles , rappelle-t-il.

Une première chapelle a été construite en 1945, indique le site web de la paroisse. Elle a accueilli sa première messe le jour de Noël. Une école paroissiale bilingue ouvre ses portes dans ce lieu en 1946.

Elle se convertit en trois classes par des portes glissantes et compte 70 élèves qui fréquentaient auparavant les écoles de St. Boniface et Holy Cross , est-il écrit.

Des messes continueront d'être présentées

Depuis plusieurs années, le nombre de fidèles diminue, ce qui réduit les ressources financières de la paroisse.

L’abbé William René Palacios, qui est aussi administrateur de la paroisse du Précieux-Sang et de la paroisse Nuestra Señora de la Asunción, rappelle que la perte de fidèles au sein de l'Église catholique n'est pas un phénomène nouveau. Il mentionne qu'au Québec plusieurs églises ont été transformées en restaurant ou en musée.

L'abbé William René Palacios se dit triste de perdre le contact avec les fidèles de la paroisse du Précieux-Sang. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Il se réjouit toutefois que l'église construite par l'architecte Étienne Gaboury, en 1968, passe d'une communauté catholique à une autre, pour continuer la vie religieuse . L'imposant bâtiment servira désormais non seulement à la paroisse Nuestra Señora de la Asunción, mais aussi à la paroisse de Saint-Kizito.

L’abbé William René Palacios poursuit son travail dans cette église, où il donne des messes en espagnol pour les paroissiens de la paroisse Nuestra Señora de la Asunción.

Pour les paroissiens du Précieux-Sang, ils iront dans d'autres paroisses francophones à Winnipeg, dont celle des Saints-Martyrs-Canadiens.

Avec les informations de Victor Lhoest