La Gaspésie vibre au rythme de nombreux festivals

Des dizaines de milliers de festivaliers sont réunis en Gaspésie et aux îles de la Madeleine ces jours-ci pour profiter d'événements partout sur le territoire.

Ce qui distingue les événements de notre région est leur échelle humaine, leur caractère authentique , affirme Stéphanie Thibaud, directrice marketing et communication à Tourisme Gaspésie.

Elle estime que les décors enchanteurs au sein desquels les festivals gaspésiens se déroulent les rendent uniques. Les deux pieds dans le sable, avec une vue sur la mer ou au Cap-Bon-Ami, au parc Forillon, par exemple, peu de festivals urbains peuvent en dire autant , souligne Mme Thibaud.

Le directeur des communications du Festi-Plage de Cap-d’Espoir, Robert Nicolas, estime que l'événement se démarque par son emplacement, en bordure de mer.

Publicité

Tous les artistes sont émerveillés de se produire sur une scène, avec 5000 personnes et à 150 pieds de la mer, on ne retrouve ça nulle part ailleurs au Québec , dit-il.

Pendant les premières notes ou les premières secondes de leur prestation sur scène, ils sont un peu déstabilisés et ils n’en reviennent tout simplement pas.

Une synergie gagnante

Malgré le nombre élevé d'événements en quelques jours, les festivals ne se font pas compétition, estime l'organisateur du festival Blues Bahia de Pointe-à-la-Garde, Dany Torchy.

Il y a de la place pour tout le monde , affirme-t-il. On ne marche pas sur les pieds de personne.

On a eu près de 250 participants pour cette première édition. La majorité sont des amoureux de Jim Zeller et de Carl Tremblay, deux légendes du Blues au Québec, ajoute Dany Torchy.

Publicité

L'organisateur précise aussi qu'il s'est assuré de ne pas empiéter sur le créneau d'autres festivals de la péninsule gaspésienne.

L'organisation du festival de danse contemporaine FURIES, qui tenait son quatrième événement à Marsoui, en Haute-Gaspésie, est du même avis. Tous nos billets ont été vendus , affirme la codirectrice Priscilla Guy.

70 % des billets ont été vendus en prévente et 30 % se sont écoulés en dernière minute. C’est une année record, avec des spectateurs de partout au Québec, de l’Ontario et des provinces maritimes.

Même son de cloche pour le 30e anniversaire du pow-wow Mawiomi Gesgapegiag, où le public était également au rendez-vous.

Nous avons eu beaucoup plus d'activités cette année, comparé à l'an passé , indique Mitchell Syvret-Caplin, qui constate aussi que d'avoir plusieurs événements en même temps a du bon.

Nous sommes pendant les vacances de la construction, en pleine haute saison touristique, donc oui, nous avons eu des curieux qui se sont arrêtés parce qu'ils étaient intéressés par ce qui se passait , ajoute Mitchell Syvret-Caplin.

Les organisateurs de festivals contactés sont unanimes : la tenue de multiples festivals est bénéfique pour la Gaspésie. Un point de vue partagé par l'organisme Tourisme Gaspésie.

Les festivals et événements, sous toutes leurs formes, contribuent significativement au dynamisme touristique de la région , fait valoir Stéphanie Thibaud, de Tourisme Gaspésie, qui souligne aussi l'importance des retombées économiques.

Festif & Safe dans les festivals gaspésiens

C'est la première année que le projet-pilote Festif & Safe: Tout le monde y veille est intégré dans les festivals participants de la Gaspésie pour y décourager les violences sexuelles.

Les rassemblements de masse, festivals et lieux festifs sont des moments où les agressions sexuelles sont plus à risque de se produire , explique Sara Ternoir, agente de projet de la Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ( TCGF-GÎM ).

Le Festiplage de Cap-d’Espoir souligne que l'initiative a été bien reçue par les festivaliers. On a été inondés de commentaires positifs , souligne le responsable des communications, Robert Nicolas. Ça a été plus qu’apprécié par tous et on va renouveler l’expérience l’an prochain. Il mentionne qu’aucun incident majeur n’a été signalé pendant le festival, qui a accueilli au total 18 500 personnes.