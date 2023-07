De faux billets vendus pour le Festival western Saint-André-Avellin

Plusieurs festivaliers se sont fait refuser l’entrée au Festival western Saint-André-Avellin samedi soir après avoir acheté, à leur insu, de faux billets pour le rodéo professionnel.

Les organisateurs du Festival ont signalé dimanche à Radio-Canada que de faux billets ont été vendus en ligne sur le réseau social Facebook.

Ceux qui les ont acquis n’ont pas été en mesure d’apprécier le rodéo professionnel qui affichait complet alors que certains d’entre eux avaient fait plusieurs heures de route pour s’y rendre.

Le président du Festival, Sylvain Maheux, indique que les membres de l’organisation se sont rendu compte du stratagème au moment de la lecture optique des billets à l’entrée.

On est restés surpris parce qu’un client est arrivé à la billetterie avec une copie de billet électronique. Quand on l’a scanné, ça ne passait pas, évidemment : le billet était invalide. C’est revenu deux fois, trois fois, avec le même numéro de billet, donc on s’est rendu compte qu’il se passait quelque chose , explique M. Maheux.

Ouvrir en mode plein écran L'organisation du Festival s'est rendu compte de l'existence de faux billets lors des contrôles d'entrée. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Les membres de l’organisation se sont alors rendus sur le réseau social concerné et ont immédiatement constaté que des personnes proposaient à la revente des copies de billets.

Étant donné qu’il n’y avait plus de billets de rodéo, les gens cherchaient de partout. Les gens ont été quand même facilement [incités] à prendre des billets , estime M. Maheux.

Si l’organisation du Festival a tenté de signaler la fraude, elle n’a pas été en mesure de déterminer l’identité des personnes impliquées, car ces dernières ont changé plusieurs fois de nom sur le réseau social.

La vente de faux billets a toutefois fini par cesser, confie le président du Festival, une fois que les gens ont été mis au parfum de l’arnaque.

Appel à la vigilance

Au lendemain de la mésaventure de quelques festivaliers malchanceux, M. Maheux recommande aux personnes désirant se rendre au Festival d’acquérir des billets aux points de vente officiels, soit le site web désigné par l’organisation et la billetterie du festival.

Plusieurs des festivaliers présents dimanche ont d’ailleurs affiché leur préférence pour les points de vente traditionnels, de crainte de subir une telle déconvenue.

C’est plus fiable, c’est plus facile de s’obstiner avec les promoteurs directs, avec les sites qu’on ne connaît que des gens qu’on ne connait pas et [dont] on ne connaît pas la provenance. Je pense que c’est assez facile maintenant de frauder, malheureusement, donc il faut être plus prudent que pas assez , fait valoir Jessy Laflamme.

Cette dernière déplore par ailleurs que des personnes profitent de tels événements pour tenter de s’enrichir malhonnêtement.

C’est déstabilisant, surtout qu’on sait que les événements, ce n’est déjà pas facile à être promoteur. De faire des choses comme ça, de frauder les gens, c’est vraiment dommage. Cela nuit autant aux promoteurs qu’aux festivaliers, finalement , commente-t-elle.

Dans une réponse par courriel, le maire de Saint-André-Avellin, Jean-René Carrière, a quant à lui qualifié la situation de déplorable. Selon lui, cela signifie qu’aucun festival n’est à l’abri d’une vente de faux billets et qu’il serait peut-être nécessaire de prendre davantage en compte les risques liés aux ventes non officielles.

Avec les informations de Rebecca Kwan