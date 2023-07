La police en Alberta recense davantage de crimes haineux contre la communauté LGBTQ

À la suite d’actes de vandalisme contre des passages pour piétons aux couleurs de l’arc-en-ciel et des manifestations contre des événements de la communauté LGBTQ en Alberta, la police de Calgary et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) expliquent avoir constaté davantage de crimes haineux envers cette communauté.

La police de Calgary a examiné 156 dossiers pour motivation haineuse entre le 1er janvier et la mi-juillet. Elle dit avoir constaté un changement dans la motivation des crimes haineux, passant de crimes motivés par la race à ceux ciblant l'orientation sexuelle et le genre.

Au cours des mois derniers, et particulièrement depuis le 1er janvier, nous avons constaté une augmentation dans cette motivation contre l’orientation sexuelle et le genre, particulièrement envers des membres de la communauté transgenre , a déclaré Matt Messenger, coordinateur sur les crimes haineux à la police de Calgary.

Matt Messenger explique que les crimes haineux sont souvent motivés par des raisons géopolitiques. Pendant la pandémie de COVID-19, il y a eu davantage de crimes envers les communautés asiatiques. Quand la Russie a envahi l’Ukraine, des personnes issues des deux communautés ont rapporté des incidents.

Publicité

Plus récemment, à travers le Canada, il y a eu des manifestations contre des sessions de lectures par des drag queens aux enfants, des affrontements sur l'accès à des soins affirmant le genre et des querelles sur les drapeaux de la Fierté.

Des manifestations contre des contes lus par des drag queens à Calgary ont conduit à des accusations de crime motivé par la haine contre un homme. Matt Messenger pense qu’il y a eu plus de publicité autour de ces événements à Calgary, et ailleurs au pays.

Selon lui, les crimes haineux dirigés contre ces événements dans des bibliothèques ont ralenti depuis que des accusations ont été portées. Nous voyons toujours des manifestations, mais moins agressives [...] moins d'activités criminelles.

« Pas un événement isolé »

Une coordinatrice de l'engagement communautaire pour le groupe de soutien LGBTQ Calgary Outlink, Brie Vuong, dit que depuis le début de l’année, davantage de personnes contactent l'organisation pour obtenir un soutien par les pairs après avoir été victimes de discrimination.

Publicité

De son côté, Irfan Chaudhry, chercheur sur les crimes haineux en Alberta, et fondateur du site web Stop Hate AB, pense qu'il est possible que la police prenne les crimes haineux signalés plus au sérieux que par le passé. Selon lui, les fortes positions anti- LGBTQ qui ont émergé aux États-Unis pourraient avoir une influence sur le Canada. Il a constaté que les discussions sont devenues très visibles en ligne, ce qui peut enhardir les gens.

Ce qui se déroule en Alberta n’est pas un événement isolé, selon Helen Kennedy, directrice générale du groupe de défense Egale Canada. Les gens se promènent sans vergogne et affichent publiquement leur haine dans les communautés, ce qui est nouveau pour nous au Canada. [...] Donc c'est à la hausse, ce n'est pas confortable. Vous ne vous sentez pas en sécurité pour sortir, surtout si vous êtes une personne transgenre.

Helen Kennedy explique que les prises de paroles les plus virulentes concernent les étudiants et les jeunes, ajoutant que le nombre réel de crimes haineux est probablement sous-déclaré.

Selon Matt Messenger, le combat contre les crimes haineux est l’affaire de toute la population. Il encourage le signalement des actions qui pourraient être considérées comme des crimes haineux. Il faut que tout le monde dans la société rende cette société sûre.

Avec les informations de Jade Markus, Nick Logan, Padraig Moran et Shlok Talati