L’époque où les travailleurs étrangers venaient en renfort seulement au secteur agricole est révolue. Le milieu de l’événementiel, lui aussi touché par la pénurie de main-d'œuvre, se tourne maintenant aussi vers ces précieux renforts et c’est le cas du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R).

Le GP3R ne commence que le 4 août, mais déjà,15 travailleurs mexicains sont à l'oeuvre sur le site. Ils s’affairent à mettre en place les installations pour les courses. Un scénario qui se répète pour une deuxième année.

Les Mexicains sont à l'emploi d’EDM construction, le sous-traitant sélectionné par le GP3R .

Avec le manque de main-d’œuvre qu’on a, d’habitude on prenait des étudiants, mais c’est de plus en plus rare , explique Éric Barrette, superviseur chez EDM construction. Parce que ce n’est pas un emploi à l’année, c’est saisonnier, on a de plus de difficulté à avoir de la main-d’œuvre pour construire nos estrades , poursuit-il.

Une machine bien huilée

Le directeur général du GP3R, Dominic Fugère, n’a que de bons mots pour l’expérience que vit son organisation. Ça nous permet de nous ouvrir et de voir comment ces gens-là travaillent. Ils nous amènent des méthodes qu’on n’aurait pas pensées et vice-versa , se réjouit-il.

Ça permet un mélange des cultures. C’est comme si on voyageait sans se déplacer.

Avec un très faible taux d'inoccupation des logements à Trois-Rivières, héberger ces travailleurs aurait pu être un défi. En 2022, ils étaient hébergés à l’hôtel, cette année ils le sont dans des roulottes.

Les habitations sont situées sur des terrains vacants du centre-ville. À l’intérieur, on trouve une chambre, salle de bain, cuisinette et tout pour répondre à leurs besoins.

Avec les informations d’Eugenie Larente