Un 3e long-métrage tourné en Estrie pour Chasseurs Films

La société de production Chasseurs Films complète le tournage de Best Boy, leur troisième long-métrage tourné en Estrie depuis mai 2023.

Après la mort de leur père abusif et tyrannique, les trois enfants devenus adultes et leur mère vieillissante retournent à leur maison d’été d’enfance, inhabitée depuis longtemps. Ils devront prendre part à une compétition étrange qui aura déchiré leur famille 30 ans auparavant : un retour en arrière cauchemardesque pour les enfants de la famille , peut-on lire dans un communiqué.

Le tournage du film a commencé au début du mois de juillet et s’est étendu sur 20 jours. L’action se passe dans une maison de campagne de Bolton Est , explique l’adjointe à la production de Best Boy, Véronique Vigneault. Les secteurs d’Austin, d’Eastman et de Magog ont aussi été exploités.

Véronique Vigneault qualifie le film de thriller psychologique enlevant. À la lecture du scénario, j’avais déjà de l’intérêt pour Best Boy. C’est un scénario fort et on veut savoir ce qu’il va se passer. C’est aussi un film magnifique du point de vue des images.

L’Estrie au coeur du cinéma

On trouve ça très important de faire en sorte que l’Estrie devienne une région cinématographique. Nous essayons donc de tourner la plupart de nos projets, en partie ou en entièreté, dans la région , souligne Véronique Vigneault, qui explique que la boîte cherche à mettre en valeur des lieux de tournage estriens.

La boîte de Chasseurs Films est à Sherbrooke depuis près de huit ans. L’adjointe à la production ajoute que le tournage en Estrie réduit les déplacements, ce qui facilite le travail des équipes de tournage. On veut aussi engager des ressources qui viennent d’ici!

Chasseurs Films a déjà produit les longs-métrages Des hommes, la nuit et Allen Sunshine dans les derniers mois. Nous sommes très contents, se réjouit Véronique Vigneault. Nous avons réalisé plusieurs vidéoclips et courts-métrages à travers ça. Je crois que le défi qu’on s’était fixé de dynamiser l’industrie cinématographique et de faire à la région une place importante est relevé. Et ça continue! Le défi était de partir la roue, et elle est bien partie.

Best Boy est produit par Laurent Allaire et Michael Solomon.