Les meilleurs moments des Jeux du Québec à Rimouski

La 57e Finale des Jeux du Québec s’est conclue samedi à Rimouski, au Bas-Saint-Laurent. Les compétitions ont commencé en force le 22 juillet dernier avec les athlètes notamment de l’athlétisme et du basketball qui composaient le bloc 1. Les athlètes de soccer, de golf ou encore du tir à l’arc en ont mis plein la vue au public lors du bloc 2 qui se déroulaient du 25 au 29 juillet. Voici quelques moments marquants de la délégation de l’Est-du-Québec et de la Côte-Nord lors de ce grand rendez-vous sportif.

Médailles et record en athlétisme

Béatrice Choinière-Lambert a remporté la première médaille de la délégation de l’Est-du-Québec le samedi 22 juillet. En parcourant la course du 3000 mètres avec un chrono de 10 minutes et 10 secondes, elle a ainsi décroché la première place sur le podium. Le lendemain, la coureuse a obtenu une deuxième médaille d’or à l’épreuve du 2000 mètres steeple-chase, une discipline pour laquelle elle a commencé à s’entraîner une semaine avant les compétitions.

Lors de la course des 800 mètres dimanche, Juliane Thériault a battu le record de temps des Jeux du Québec réalisé en 1997 avec un chrono de 2 : 12 : 57 en plus de remporter la première place.

Durant cette même course, Odélie Drapeau a aussi décroché une autre médaille de bronze. La veille, elle était repartie avec le bronze à l’épreuve du 400 mètres.

Le 24 juillet, Juliane Thériault et Béatrice Choinière-Lambert ont une fois plus empoché une médaille supplémentaire à la finale des 1500 mètres.

Enfin, Odélie Drapeau, Annabelle Larouche, Laurence Proulx et Juliette Dionne sont arrivées en deuxième position au relais 4x100 mètres le lendemain. Quelques minutes plus tard, Béatrice Choinière-Lambert, Anabelle Larouche, Juliane Thériault et Odélie Drapeau se sont illustrées à la troisième place au relais 4x400 mètres.

Les athlètes féminines ont survolé la piste en nous offrant des performances inoubliables.

Ouvrir en mode plein écran Béatrice Choinière Lambert pendant la finale du relais 4x400 m. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Ouvrir en mode plein écran Béatrice Choinière-Lambert lors de sa course des 2000 mètres steeple. Photo : Radio-Canada / René Levesque

Ouvrir en mode plein écran Julianne Theriault a battu le record pour la course des 800 mètres aux Jeux du Québec. Photo : Radio-Canada / René Levesque

Ouvrir en mode plein écran Julianne Theriault (gauche) et Béatrice Choinière-Lambert (droite) avec leurs médailles. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Ouvrir en mode plein écran Cayden Anderson a remporté une médaille d'argent, la première de la délégation de la Côte-Nord à Rimouski. Photo : Radio-Canada / René Levesque

L’équipe de basketball féminin surprend tout le monde

L’équipe féminine de l’Est-du-Québec en basketball a frôlé de peu la troisième marche du podium le 25 juillet dernier. Les joueuses ont offert d’impressionnants jeux durant les matchs. En terminant quatrième, il s’agit du meilleur résultat de l’équipe depuis 1993.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe de basketball féminin de l'Est-du-Québec s'est incliné en petite finale contre Montréal. Photo : Radio-Canada / René Levesque

Une première pour le baseball féminin

Le baseball féminin a fait son entrée aux Jeux du Québec cette année.

Depuis cinq ans, le sport est de plus en plus populaire chez les jeunes filles de la province.

Ouvrir en mode plein écran La popularité du baseball féminin ne cesse d’augmenter au cours des cinq dernières années. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Ouvrir en mode plein écran Les joueuses de baseball féminin en étaient à une première participation aux Jeux du Québec. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Ouvrir en mode plein écran Les tournois de baseball féminin de catégorie Peewee se sont déroulés sur trois terrains situés au Complexe sportif Guillaume-Leblanc. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Une compétition de golf dans un décor enchanteur

Le duo constitué de Louanne Aubin et de Mercedes St-Onge, de la Côte-Nord, a remporté l’argent au golf le 26 juillet. Mercedes a aussi obtenu une médaille de bronze dans la ronde individuelle le lendemain sur l’un des plus beaux terrains de golf du Québec qui est situé en face des îles du parc national du Bic.

Louis Chénard et Louis-Olivier St-Pierre, de Rimouski, ont également remporté l’argent pour l’épreuve deux balles, meilleures balles dans la division des 13-14 ans.

Début de la liste de 6 éléments. Passer la liste? Ouvrir en mode plein écran Les compétitions de golf se sont déroulées près du parc national du Bic. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Ouvrir en mode plein écran Mercedes St-Onge représentait la Côte-Nord lors des compétitions. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Ouvrir en mode plein écran Le terrain du Bic est l'un des plus beaux au Québec pour jouer au golf. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Ouvrir en mode plein écran Les golfeuses nord-côtières Mercedes St-Onge et Louanne Aubin Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Ouvrir en mode plein écran Louis-Olivier St-Pierre lors de la compétition mercredi. Photo : Fournie par la famille

Ouvrir en mode plein écran Le duo Mercedes St-Onge et Louanne Aubin de la Côte-Nord a remporté l'argent en golf au Jeux du Québec 2023. Photo : Radio-Canada / René Levesque Fin de la liste de 6 éléments. Retourner au début de la liste?

Alexia Jean, double médaillé

En natation artistique, la délégation de l’Est-du-Québec avait de grands espoirs et la nageuse Alexia Jean s’est brillamment illustrée.

Elle et sa collègue Justine Mathurin ont remporté l’or au duo en natation artistique chez les 15 ans et moins. Le duo était aussi monté sur la première marche du podium lors des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup, l’hiver dernier.

Alexia Jean a aussi remporté une médaille d’or en solo en natation artistique le 27 juillet devant les 104 autres nageuses en compétition dans cette catégorie.

Ouvrir en mode plein écran Alexia Jean a remporté une médaille d'or en natation artistique. Photo : Radio-Canada / Gabriel Paré-Asatoory

Des archers et des archères en action

Dans la délégation de l’Est-du-Québec, Maryo Soucy a remporté l’or à l’épreuve de l’arc à poulies chez les 15-17 ans. Coralie Tremblay a remporté l’argent et Natahan Roy le bronze à l’épreuve de l’arc à poulies chez les 12-14 ans.

Ouvrir en mode plein écran Une archère se prépare à tirer lors des compétitions. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Ouvrir en mode plein écran Le tir à l'arc est une discipline du bloc 2 des Jeux du Québec. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Ouvrir en mode plein écran Une archère de la délégation du Saguenay–Lac-St-Jean participe aux compétitions. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Ouvrir en mode plein écran L'archère Kimberley-Rose Charron s'est vue attribuer le rôle de porte-drapeau pour la cérémonie de clôture de la 57e finale des Jeux du Québec. Photo : Fournie par le Regroupement loisirs et sports - Saguenay-Lac-St-Jean (RLS)

Un record au soccer féminin

En obtenant la 6e position au classement, l’équipe féminine de soccer de l’Est-du-Québec a obtenu le meilleur résultat de son histoire aux Jeux du Québec.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe de l'Est-du-Québec tente de remporter la 5e position au classement. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

La délégation de la Côte-Nord a ainsi remporté cinq médailles, dont deux médailles d’argent et trois de bronze. L’Est-du-Québec a récolté pour sa part 23 médailles, dont huit médailles d’or, neuf d’argent et sept de bronze.

Par ailleurs, les athlètes du deuxième bloc des Jeux du Québec à Rimouski ont quitté la ville samedi, mais il reste encore beaucoup de travail pour l’équipe de bénévoles et le comité organisateur.

Le démontage des sites de compétition, des lieux d’hébergements et de la Place des jeux est en cours. Le comité organisateur estime qu’il faudra une semaine pour libérer tous les sites de la 57e Finale des Jeux du Québec.

La directrice générale des Jeux, Chantal Pilon, supervisait dimanche matin la tournée des classes où les athlètes étaient hébergés, afin de tout remettre en ordre. On a une équipe qui est fatiguée, qui est épuisée, qui aurait envie de prendre une petite pause. Mais le moral est bon, tout le monde est là, on est à pied d’œuvre , témoigne-t-elle.

Pour réaliser ce travail, le comité organisateur peut compter sur 400 bénévoles en plus des employés de la Ville de Rimouski.

Enfin, une bonne part de la nourriture qui est restée en surplus sera donnée à des organismes communautaires comme Moisson Rimouski-Neigette.

Les Jeux du Québec en mode hivernal ont rendez-vous en mars 2024 à Sherbrooke à l’occasion de la 58e Finale.