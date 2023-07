Un véhicule explose à la suite d’un incendie à Dolbeau-Mistassini

Une camionnette a été la proie des flammes samedi soir à Dolbeau-Mistassini, sur le boulevard Wallberg. Le véhicule aurait par la suite explosé.

Les services d'urgence ont reçu l'appel vers 23 h 30.

Il pourrait s'agir d'un geste criminel, selon la Sûreté du Québec (SQ). Personne n'a été blessé. Des enquêteurs se sont rendus sur place dimanche afin de faire la lumière sur cet incident.