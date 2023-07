Le lancement officiel du Réseau express métropolitain (REM), dont le succès ne se dément pas au deuxième jour des portes ouvertes permettant aux usagers de découvrir ce nouveau moyen de transport collectif reliant Montréal à Brossard, s’accompagne d’un changement majeur du réseau d’autobus sur la Rive-Sud.

Renumérotation des lignes et révisions des horaires : le réseau est entièrement repensé pour aller chercher les gens près de chez eux , selon l’Agence métropolitaine de transport (Exo).

En entrevue à ICI RDI, Jean-Maxime St-Hilaire, porte-parole d’Exo, explique que pas moins de 66 lignes seront revues et renumérotées, dont 23 seront directement reliées au REM .

L'arrivée du REM amène un changement majeur du réseau d'autobus sur la Rive-Sud. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Plus de 125 000 résidents seront ainsi connectés aux terminus REM sans correspondance . Quelque 20 000 résidents seront ainsi mieux desservis grâce à 230 arrêts supplémentaires.

Dès lundi, les autobus vont amener les usagers à l’une des stations du REM , soit Brossard ou Panama, où ils vont pouvoir embarquer à bord du REM pour se rendre à Montréal ou bien pour se déplacer sur la Rive Sud en utilisant d’autres autobus du réseau RTL ou celui d’Exo.

Les stations du REM deviennent [des] sortes de pôles de correspondances , ajoute M. St-Hilaire, indiquant que dès lundi, des lignes qui passaient aux heures vont passer aux 30 minutes et celles qui passaient aux 30 minutes vont passer aux 15 minutes.

Engouement

Le nouveau Réseau express métropolitain (REM) a accueilli ses premiers passagers samedi. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Avant même d’être officiellement mis en service, le REM attire les foules. Des milliers de curieux se sont déplacés depuis samedi pour le découvrir. Beaucoup d’entre eux n’ont pas pu l’essayer samedi en raison du nombre très important de visiteurs. Ils se sont présentés tôt dimanche pour pouvoir profiter du trajet offert gratuitement cette fin de semaine.

On habite sur la Rive Sud et on pourrait revoir tous nos déplacements vers la ville avec ça , confie une dame venue en famille pour découvrir le REM .

Une passagère de Saint-Jean-sur-Richelieu insiste sur le gain de temps réalisé grâce à ce nouveau moyen de transport mis à sa disposition.

Parmi les visiteurs, une femme qui a travaillé pour la construction d’une station témoigne non sans émotion de sa fierté de voir autant d’engouement de la part des résidents de la Rive-Sud.

Alex Busby et son fils Oscar essaient le nouveau Réseau express métropolitain (REM) en cette première journée portes ouvertes. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

La première fois que j’ai mis les pieds ici, il n’y avait rien, c’était un champ. Après, il y a eu des roulottes de chantier et de la boue. Ça fait plaisir de voir ce que c’est devenu , ajoute-t-elle.

Elle affirme qu’elle tenait absolument à monter à bord du REM cette fin de semaine, mais elle a dû rebrousser chemin. Il y avait trop de monde, dit-elle, voilà pourquoi je suis revenue plus tôt.

Il en est de même pour un couple venu de Saint-Césaire et une dame qui a fait le déplacement depuis la Rive-Nord.

Pour mieux accueillir les curieux, les responsables ont dû revoir leurs plans.

Compte tenu de la foule record qu’on a eue hier, on a ajusté les dispositifs pour que ça se passe bien aujourd’hui.