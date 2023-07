Un campement démantelé par ​les Services de police du Canadien Pacifique à Brandon

Les Services de police du Canadien Pacifique ont démantelé un campement de sans-abri à Brandon, mercredi, pour des raisons de sécurité.

Un porte-parole du Canadien Pacifique a indiqué que le campement empiétait sur une propriété ferroviaire et se trouvait près d’une ligne ferroviaire active. Les agents du CP ont donc travaillé avec la police locale et des travailleurs communautaires pour l’enlever.

Kat Salmon vivait dans ce campement pendant des mois et affirme qu’elle a perdu bien plus que sa maison.

Ils ont détruit beaucoup de nos biens , indique-t-elle. Ma tente a été décimée, ils ont brisé mon ordinateur portable, ainsi que celui de mon voisin. On a perdu beaucoup de nos affaires et on n’est pas content.

Kat Salmon vit dans les rues de Brandon depuis plus de six ans et raconte qu’elle est habituée aux démantèlements de ses tentes. Elle ajoute que son groupe essaie de trouver des endroits discrets pour ériger des tentes.

Selon elle, il est difficile de trouver un logement abordable et indique qu’elle a dû bouger deux fois depuis mercredi.

Kat Salmon se dit reconnaissante envers les employés du programme communautaire Ask Auntie qui a aidé son groupe à trouver des tentes et des bâches de protection.

La coordinatrice de ce programme, Florence Halcrow, indique qu’elle et un représentant de la Ville de Brandon ont parlé aux agents de police du Canadien Pacifique mercredi après le démantèlement du campement et leur ont demandé que les choses soient gérées d’une meilleure façon dans le futur.

Quand le campement d’une personne est détruit, elle ressent la même chose que nous ressentons quand il y a un feu ou une inondation qui détruit notre maison et que nous sommes obligés de nous déplacer , affirme-t-elle.

Florence Halcrow ajoute que les employés de Ask Auntie tentent de prodiguer du soutien émotionnel aux personnes vulnérables dans ces cas et de les rassurer.

Elle ajoute que ces derniers se sentent souvent plus vulnérables quand ils sont forcés de quitter leur campement et que cela peut avoir des répercussions sur leur santé mentale.

Avec les informations de Chelsea Kemp