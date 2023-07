Toronto limite l’accès des voitures dans le plus grand parc de la ville

Après des années de débat sur la question de savoir si les voitures devraient être autorisées à traverser High Park, la Ville limite l’accès des voitures à certaines parties du parc, élimine plus de la moitié de ses places de stationnement et développe le réseau cyclable.

Ces changements, qui commenceront à être mis en œuvre lundi, font partie d'une stratégie de revitalisation sur laquelle Toronto a commencé à consulter le public en 2021. À l’époque, les fermetures de routes à la circulation automobile pendant la pandémie pour stimuler la mobilité active ont été un succès populaire, selon la Ville.

Des milliers d'habitants se sont demandé si les voitures devaient être interdites dans le parc, autorisées à tout moment ou une autre option comportant un mélange des deux.

Si certains applaudissent la Ville pour avoir pris des mesures pour limiter l'utilisation des véhicules motorisés, d'autres estiment que cela aura des répercussions négatives sur des groupes communautaires qui en dépendent.

Heather Oliver, qui s'occupe du projet à la Ville de Toronto, assure que les changements visent à faciliter les déplacements, à les rendre plus sûrs et à les rendre plus agréables pour tous les utilisateurs du parc .

Les changements maintiennent également des options pour les utilisateurs du parc qui souhaitent se rendre au parc en voiture, mais notre objectif est vraiment de réduire le volume total de véhicules.

Voici ce qui change : Les changements suivants seront en place à partir du 5 août, selon la ville.

Environ 60 % des 560 places de stationnement du parc seront supprimées, selon les documents de la Ville.

La route West et certaines parties de la promenade Colborne Lodge, au sud du Café Grenadier, seront interdits aux voitures en tout temps.

L'entrée principale des véhicules se trouvera au niveau de la promenade Parkside et du boulevard High Park et sera ouverte du lundi au vendredi et fermée les week-ends et les jours fériés. Les véhicules des visiteurs ne seront pas autorisés à entrer par la rue Bloor.

L'accès des véhicules des visiteurs sera assuré en tout temps au jardin des enfants, à la promenade Colborne Lodge et au stationnement de la route Spring.

Des espaces de ramassage / dépôt désignés seront ajoutés à proximité des principales destinations.

Des pistes cyclables dédiées seront ajoutées au chemin Centre et à la promenade Colborne Lodge.

Des marquages et une signalisation améliorés sur la chaussée seront ajoutés aux zones de passage pour piétons.

La majorité des répondants étaient favorables à la limitation des voitures

Un sondage mené par la Ville en 2022 auprès de 10 384 résidents dans le cadre du processus de consultation a révélé que 58 % des personnes interrogées ont cité la réduction de la circulation des véhicules à moteur dans le parc comme une priorité élevée .

Faraz Gholizadeh, un organisateur de la Coalition pour un High Park sans voiture (Car Free High Park Coalition, traduction libre), applaudit les changements.

Le parc devrait être un endroit sûr et calme. Pas un endroit où conduire et garer sa voiture , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Faraz Gholizadeh, ici avec sa fille Nina, est membre de la Coalition pour un High Park sans voiture (traduction libre). Pour lui, il est clair que les interdictions de véhicules le week-end ont eu un impact positif sur les personnes qui se rendent au parc. Photo : Photo fournie par Faraz Gholizadeh

Je me sens très enthousiaste et optimiste. C'est un grand pas vers la réalisation d'un High Park sans voiture. La ville était à la traîne par rapport à d’autres villes du monde , ajoute-t-il. Plus vite nous pourrons y arriver, meilleure sera la ville.

Préoccupations concernant l'accès limité

Mais certains sont frustrés par les changements à venir.

Jason Okamura, vice-président de la section de baseball de la High Park Little League, souligne que son organisation avait fait part de ses préoccupations à la Ville depuis longtemps.

Avec de jeunes enfants qui terminent les entraînements ou les matchs tard dans la nuit, il s'inquiète pour leur sécurité si les voitures sont limitées. Il dit aussi qu'il espérait de nouvelles consultations.

Il y a eu un réel manque d'attention à la sécurité personnelle. Sans voitures, il y a aussi un manque d'abris pour les enfants s'il pleut ou si un orage arrive , plaide M. Okamura.

Ouvrir en mode plein écran Jason Okamura (à gauche) indique que le fait de ne pas avoir d'accès en voiture crée un problème de sécurité lors de la sortie d'entraînement des enfants la nuit dans le parc. Photo : Peter Paz

Interrogée sur les préoccupations de la petite ligue, la Ville indique qu'il reste des options pour se rendre dans le parc en semaine ainsi que des stationnements au Zoo de High Park et au Café Grenadier.

Nous ajoutons également des espaces de ramassage et de dépôt qui faciliteront probablement la pose de vos enfants , dit Mme Oliver.

L’élu municipal Anthony Perruzza, qui représente Humber River-Black Creek, n’est pas non plus d'accord avec les fermetures de routes. Il affirme qu'elles limiteront l'accessibilité au parc.

Beaucoup de personnes âgées, beaucoup de gens qui aiment profiter du parc au quotidien (...) Ils ne peuvent tout simplement pas faire le trajet , fait-il remarquer.

Un autre conseiller qui a soutenu les changements considère qu’un nombre restreint de voitures offrira un avenir meilleur pour le parc.

Ouvrir en mode plein écran Les opposants au projet estiment que le nouveau plan de mobilité va limiter l'accès au parc des familles ayant de jeunes enfants et des personnes handicapées.(Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michael Wilson

Gord Perks, qui représente Parkdale—High Park, met en avant le soutien que la Ville a reçu pour le plan.

Nous avons vu un énorme enthousiasme de la part de l'écrasante majorité des gens , dit-il.

Un service de transport en commun traversera le parc pendant les mois d'été et un service de navette est également prévu, surenchérit-il.

Beaucoup devront modifier leur routine s'ils ont l'habitude de se déplacer dans le parc en voiture, argue-t-il, mais cela vaut la peine d'augmenter la sécurité afin que les piétons et les cyclistes n'aient pas à se soucier des véhicules.