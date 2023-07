Des vacances plus tardives à Québec pour les touristes québécois

Après un début d'été chamboulé par la météo, l'industrie touristique de la région de Québec s'attend à un pic d'achalandage plus tardif cette année : c'est en août et en septembre que les Québécois seront plus nombreux à prendre leurs vacances dans la région d'après des prévisions.

Le début du mois de juillet à la mi-juillet : ça a été rough pour les hôteliers. Il y a un ralentissement qui s'est fait ressentir constate Alupa Clarke, le directeur général de l'Association hôtelière de la région de Québec.

Il pointe la mauvaise presse occasionnée par la pire saison de feux de forêt de l'histoire du Canada, les caprices de la météo et l'inflation qui ont refroidi les ardeurs de certains touristes internationaux.

Le taux d'occupation des hébergements touristiques à Québec se situait aux alentours de 85 % en juin et en juillet, légèrement en-deçà de l'année touristique record de 2019 selon Destination Québec Cité.

La Ville de Québec sera la destination touristique la plus prisée de la province par les Québécois, selon les prévisions de la Chaire de tourisme de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Photo : La Presse canadienne / JACQUES BOISSINOT

L'organisme anticipe un taux d'occupation supérieur à 90 % pour les mois d'août et septembre dans les hôtels de la région.

Si juillet demeure le mois favori des touristes étrangers, en particulier les Américains, les Québécois seraient plus nombreux à prendre leurs vacances plus tard selon Jenna Dubé, relationniste pour Destination Québec Cité. Peut-être pour éviter la masse de gens toujours présents pour les vacances de la construction croit la relationniste.

Cette « migration » est observée depuis quelques années.

Septembre, le nouveau juillet?

Avec la venue des bateaux de croisière en septembre, l'arrivée de vols directs en provenance de Corée du Sud : la haute saison touristique devrait se prolonger bien après le retour en classe à Québec.

Sans fournir de chiffres précis, Jenna Dubé affirme que les réservations sont au rendez-vous .

Avec les vagues de chaleur qui ont frappé l'Europe en juillet, Alupa Clarke estime que plusieurs touristes internationaux pourraient choisir de voyager à Québec lors de périodes plus fraîches, à l'automne par exemple.

D'ici deux ou trois ans, on pourrait voir septembre devenir un mois aussi achalandé que juillet et même août , se réjouit-il.

Avec les informations de Magalie Masson et Philippe L'Heureux