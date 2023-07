Un mois de juillet plus chaud au Saguenay-Lac-Saint-Jean et au pays

Le mois de juillet a été plus chaud au Québec, et la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean n'échappe pas à cette hausse de température.

Selon les données recueillies par Environnement Canada du côté de Roberval, la moyenne du mois de juillet 2023, en date du 30, était de 20,4° C. Celle-ci est normalement de 18,3° C.

Pour le secteur de Chibougamau-Chapais, la moyenne de juillet 2023 était de 18,7°C. C’est 2,2° C de plus que la normale.

À l'échelle canadienne, seul le centre du pays n'a pas connu de hausse moyenne de température.