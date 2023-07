La grève des employés des magasins d’alcool se poursuit à Winnipeg et à Brandon, dimanche

Les employés qui travaillent dans des magasins d’alcool situés à Winnipeg et à Brandon font à nouveau la grève, dimanche.

Ils demandent un salaire juste et équitable, parce qu’ils le méritent et qu’ils en ont besoin , indique Kyle Ross, le président du Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba (MGEU).

Selon un communiqué du syndicat, les employés qui travaillent dans les magasins d’alcool situés dans les régions rurales et les régions du nord continueront, quant à eux, à travailler dimanche.

Cependant, ils n’effectueront pas certaines tâches, surtout en ce qui concerne l’inventaire.

Dans un courriel envoyé à CBC/Radio-Canada samedi, un porte-parole de la Société manitobaine des alcools et des loteries indique que l’inventaire est limité dans les magasins d’alcool dans les régions rurales à cause de la grève.

MGEU empêche les employés de réapprovisionner les étagères et nous n’avons pas la possibilité de livrer l’inventaire. Donc, une fois que les produits existants seront vendus, on va devoir fermer ces magasins , indique-t-il. Certains magasins pourraient ouvrir leurs portes lundi, mais tout dépendra du syndicat.

Kyle Ross indique, pour sa part, que le fait que la Société manitobaine des alcools et des loteries ait embauché des employés pour remplacer les membres du syndicat est un manque de respect à leur égard.

Le syndicat et la société de la Couronne retournent à la table des négociations dimanche, mais Kyle Ross affirme qu’il est difficile à ce stade de savoir s’ils vont trouver une entente.

Nous savons que ces choses peuvent s’aboutir très rapidement. Ce sera à eux de montrer qu’ils respectent nos travailleurs , indique-t-il.

Avec les informations de Rachel Ferstl