Quelques jours après que des soldats mutins ont renversé le président démocratiquement élu du Niger, Mohamed Bazoum, l'incertitude s'accroît quant à l'avenir du pays. Pendant que certains s'interrogent sur les raisons de cette prise de contrôle, les manifestations prorusses s'intensifient.

Des milliers de partisans de la junte, qui a pris le pouvoir au Niger en début de semaine, ont défilé dans les rues de la capitale, Niamey, en brandissant des drapeaux russes, en scandant le nom du président russe et en dénonçant avec force l'ancienne puissance coloniale, la France.

Le groupe de mercenaires russes Wagner est déjà actif au Mali, pays voisin, et le président russe, Vladimir Poutine, aimerait bien étendre l'influence de son pays dans la région. On ne sait toutefois pas encore si les nouveaux dirigeants de la junte vont se rapprocher de Moscou ou s'en tenir aux partenaires occidentaux du Niger.

Les mutins ont déclaré avoir renversé le président Mohamed Bazoum, élu il y a deux ans lors des premières élections démocratiques et pacifiques du Niger depuis son indépendance de la France, parce qu'il n'était pas en mesure d'assurer la sécurité du pays face à la violence djihadiste croissante. Or, certains analystes et Nigériens estiment que ce n'est qu'un prétexte pour une prise de pouvoir qui relève davantage de luttes de pouvoir internes que de la sécurisation de la nation.

Tout le monde se demande pourquoi ce coup d'État? C'est parce que personne ne s'y attendait. Nous ne pouvions pas nous attendre à un coup d'État au Niger parce qu'il n'y a pas de situation sociale, politique ou sécuritaire qui justifierait que les militaires prennent le pouvoir.

Le général Abdourahamane Tchiani, nouvel homme fort du Niger, s'est exprimé à la télévision nationale. Photo : ortn - télé sahel/afp via getty / -

Selon le professeur Boubacar, Mohamed Bazoum voulait remplacer le chef de la garde présidentielle, le général putschiste Abdourahmane Tchiani – qui se fait également appeler Omar – qui est maintenant responsable du pays. Tchiani était fidèle au prédécesseur de Bazoum et c'est ce qui a déclenché les problèmes, note-t-il.

Certains participants aux manifestations prorusses ont mis en garde les organismes régionaux qui ont dénoncé le coup d'État de rester à l'écart. Je voudrais également dire à l'Union européenne, à l'Union africaine et à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ( CEDEAO ) de ne pas se mêler de nos affaires , a lancé un manifestant, Oumar Barou Moussa.

Il est temps pour nous de prendre notre vie en main, de travailler pour nous-mêmes. Il est temps pour nous de parler de notre liberté. Nous devons rester ensemble, nous devons travailler ensemble, nous devons avoir notre véritable indépendance.

Bien que les manifestations avaient été interdites par la junte, c'est le mouvement civil M62 – qui avait déjà protesté contre l'opération Barkhane de l'armée française au Sahel et au Sahara – qui a lancé l'appel. Certaines personnes ont insisté pour entrer dans l'ambassade, alors que d'autres ont arraché la plaque affichant Ambassade de France au Niger , avant de la piétiner sur le goudron et de la remplacer par des drapeaux russes et nigériens.

Des manifestants tiennent une pancarte enlevée à l'ambassade de France à Niamey lors d'une manifestation qui a suivi un rassemblement de soutien à la junte nigérienne à Niamey, le 30 juillet 2023. Photo : AFP / -

Ce rassemblement a été dénoncé par Paris, et le président français Emmanuel Macron a prévenu qu'il ne tolèrera aucune attaque contre la France et ses intérêts , tout en menaçant, en cas de violences, de répliquer de manière immédiate et intraitable .

La sécurité mise à mal

Bien que la situation sécuritaire du Niger soit désastreuse, elle n'est pas aussi mauvaise que celle du Burkina Faso ou du Mali, des pays voisins, qui luttent eux aussi contre une insurrection islamiste liée à Al-Qaïda et à l'État islamique. L'année dernière, le Niger a été le seul des trois pays à connaître une baisse de la violence, selon Armed Conflict Location & Event Data Project.

Le pays sahélien de 20 millions d'habitants est l'un des plus pauvres du monde, en dépit de ses ressources en uranium. Le pays a aussi une histoire jalonnée de coups d'État depuis l'indépendance de cette ex-colonie française en 1960.

Le Niger était jusqu'à présent considéré comme le dernier partenaire fiable de l'Occident dans la lutte contre les djihadistes dans le Sahel africain, où la Russie et les pays occidentaux se sont disputé l'influence dans la lutte contre l'extrémisme. La France, qui compte 1500 soldats dans le pays, mène des opérations conjointes avec les Nigériens. Ce sont d’ailleurs les États-Unis et d'autres pays européens qui ont contribué à la formation des troupes nigériennes.

Des sanctions internationales

Les experts en conflits disent que de tous les pays de la région, le Niger a le plus en jeu s'il se détourne de l'Occident, étant donné les millions de dollars d'aide militaire reçus de la communauté internationale.

Samedi, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a déclaré que le maintien des accords économiques et de sécurité que le Niger a conclus avec les États-Unis dépendait de la libération de Bazoum – qui reste en résidence surveillée – et du rétablissement immédiat de l'ordre démocratique au Niger .

La France a aussi annoncé samedi la suspension de son aide au développement au Niger, qui s'est élevée à 120 millions d'euros (175 millions $) en 2022. La France exige le retour immédiat à l'ordre constitutionnel sous l'autorité du président Mohamed Bazoum, qui a été élu par les Nigériens , a déclaré le ministère.

Les tensions avec les militaires sont toujours présentes. Il pourrait y avoir un autre coup d'État après celui-ci ou une intervention plus forte de la CEDEAO , potentiellement une force militaire, même s'il est difficile de prévoir comment et sous quelle forme cela pourrait se produire.

Pour sa part, l'Union africaine a lancé un ultimatum de 15 jours à la junte nigérienne pour qu'elle rétablisse l'ordre constitutionnel dans le pays.

Un sommet extraordinaire à Abuja

Le bloc régional d'Afrique de l'Ouest se réunit dimanche à Abuja en sommet extraordinaire pour évaluer la situation au Niger, avec de probables sanctions à la clé. Le dirigeant du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, dont le pays est voisin du Niger, mais ne fait pas partie du CEDEAO , a également été convié à ce sommet.

Le sommet a été présidé par le chef d'État nigérian Bola Tinubu qui a promis que l'organisation et la communauté internationale feraient tout pour défendre la démocratie et son enracinement dans la sous-région.

Les pays d'Afrique de l'Ouest ont alors ordonné un blocus économique du Niger, décidant la suspension immédiate de toutes les transactions commerciales et financières avec ce pays, et fixé un ultimatum d'une semaine à la junte pour restaurer l'ordre constitutionnel, affirmant ne pas exclure un recours à la force .

La CEDEAO a exigé la libération immédiate du président Bazoum et le retour complet à l'ordre constitutionnel , selon les résolutions lues à la fin du sommet. Si ces demandes ne sont pas satisfaites dans un délai d'une semaine , la CEDEAO prendra toutes les mesures nécessaires et ces mesures peuvent inclure l'usage de la force , selon ces résolutions.

D'autres sanctions financières ont été décidées, notamment un gel des avoirs pour les responsables militaires impliqués dans la tentative de coup .

Dans une allocution télévisée samedi soir, le général de brigade Mohamed Toumba, l'un des soldats qui ont chassé Bazoum, avait d'ailleurs dénoncé cette rencontre régionale qui a pour objectif , selon la junte, la validation d'un plan d'agression contre le Niger .

Avec les informations de Agence France-Presse et Associated Press